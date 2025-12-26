В «Ростове» высказались о распродаже игроков зимой

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров рассказал, как клуб будет действовать в зимнее трансферное окно.
– Предполагается ли продажа игроков в зимнее трансферное окно?
– Нет, игроков мы сохраняем. Сейчас в адрес «Ростова» нет предложений от других клубов.
– Будут ли новички?
– По новичкам всю информацию вы получите из официальных источников. Да, переговоры ведутся, но озвучивать я их не готов.
- Сообщалось, что «Ростов» может не доиграть чемпионат из‑за долгов в несколько миллиардов рублей.
- Команда после 18 туров занимает 11‑е место в РПЛ, набрав 21 очко.
Источник: «Матч ТВ»