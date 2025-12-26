В «Ростове» высказались о распродаже игроков зимой

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров рассказал, как клуб будет действовать в зимнее трансферное окно.

– Предполагается ли продажа игроков в зимнее трансферное окно?

– Нет, игроков мы сохраняем. Сейчас в адрес «Ростова» нет предложений от других клубов.

– Будут ли новички?

– По новичкам всю информацию вы получите из официальных источников. Да, переговоры ведутся, но озвучивать я их не готов.