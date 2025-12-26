«Про таких говорят: «Мужик»: Белоголовцев предложил тренера «Спартаку»

Российский актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев предложил главного тренера клубу. Он считает, что красно-белым стоит назначить Егора Титова.
– Будь ваша воля – кто бы сейчас тренировал «Спартак»?
– Титов.
– Он же никогда не работал главным.
– Ну и что. Все когда-то начинают...
– Полагаете, потянет?
– Да. Егор был не только топ-игроком с точки зрения тактики, техники, красоты футбола, но и бойцом. Про таких говорят: «Мужик!» Может сжать зубы и терпеть. Это и для тренера важнейшее качество.
- «Спартак» в ноябре отправил в отставку главного тренера Деяна Станковича.
- Команду временно возглавил Вадим Романов.
- Клуб занимает 6-е место в РПЛ после 18 туров.
Источник: «Спорт-Экспресс»