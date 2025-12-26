Введите ваш ник на сайте
«Про таких говорят: «Мужик»: Белоголовцев предложил тренера «Спартаку»

Сегодня, 10:25
2

Российский актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев предложил главного тренера клубу. Он считает, что красно-белым стоит назначить Егора Титова.

– Будь ваша воля – кто бы сейчас тренировал «Спартак»?

– Титов.

– Он же никогда не работал главным.

– Ну и что. Все когда-то начинают...

– Полагаете, потянет?

– Да. Егор был не только топ-игроком с точки зрения тактики, техники, красоты футбола, но и бойцом. Про таких говорят: «Мужик!» Может сжать зубы и терпеть. Это и для тренера важнейшее качество.

  • «Спартак» в ноябре отправил в отставку главного тренера Деяна Станковича.
  • Команду временно возглавил Вадим Романов.
  • Клуб занимает 6-е место в РПЛ после 18 туров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Bez Imeni
1766737423
Кто ещё не предлагал тренера Спартаку ?
Ответить
NewLife
1766738656
Это игра такая у дебилов на Бомбе - предложи тренера Спартаку смешнее всего))
Ответить
