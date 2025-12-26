Смородская – о бывшем тренере «Спартака»: «Надеюсь больше никогда не увидеть его в России»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о назначении Деяна Станковича главным тренером «Црвены Звезды».

«Возвращение Станковича в «Црвену Звезду» – отличная новость. Значит, он точно не окажется в клубе РПЛ в ближайшее время. Надеюсь больше никогда не увидеть его в чемпионате России – здесь нужны тренеры, а не артисты.

Почему я его так невзлюбила? Ну а что он показал-то здесь как тренер? Ничего – только бегал, прыгал и кричал. Никакого толку. Думаю, он и в Сербии долго не задержится – там тоже рано или поздно поймут, что он разучился быть тренером», – сказала Смородская.