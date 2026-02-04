Шалимов встал на защиту Станковича

Игорь Шалимов не согласен с критикой в адрес бывшего тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Некоторые игроки столичной команды заявили, что сербский тренер редко разговаривал с ними.

«Игроки «Спартака» жалуются на то, что Станкович не разговаривал с ними. Не совсем понимаю претензий футболистов.

Если говорить о Пруцеве, то есть в центре Умяров, Барко и Жедсон, плюс Мартинс на замене. Что сказать Пруцеву? Чтобы лучше работал? Но это понимает и сам игрок.

Если говорить, но не выпускать на поле, это игрок будет рассматривать как издевательство и насмешку. Вопрос тонкий, и поэтому спрашивать с тренера надо не за разговоры, а за результат.

Я играл в «Спартаке» у Бескова – и не помню, чтобы Константин Иванович вызывал на индивидуальные беседы. Есть привычный формат разборов матча, где доставалось прилично, и где все подробно объяснялось.

А индивидуальные беседы проводились с лидерами команды – с Дасаевым, Хидиятуллиным и Бубновым. Молодым перепадало по паре слов. А напихать на разборе – это было привычное дело.

Команда знала, – если Бесков пришел в кожаном пиджаке, получат все. А разговоры с игроками – это больше у помощников было», – рассказал Шалимов.