Семшов раскритиковал игроков «Спартака»: «Оставайтесь взрослыми до конца»

Игорь Семшов остался недоволен комментариями футболистов «Спартака» о работе с Деяном Станковичем.

Некоторые игроки столичной команды заявили, что сербский тренер редко разговаривал с ними.

«У меня всегда в такой ситуации вопрос – когда тренер был в команде, к нему приходили с этим вопросом, доносили недовольство команды? Ни один тренер не враг себе, он старается улучшить результат. А сейчас, когда Станковича нет в команде, это не имеет смысла обсуждать.

И второй момент – о чем надо постоянно говорить с футболистом? Есть установки, теории и есть личные беседы, когда игроку доносят требования в индивидуальном порядке. О чем говорить еще?

Когда в сборной работал Гус Хиддинк, у меня была одна индивидуальная беседа. По моей инициативе она состоялась – я попросил объяснить некоторые детали игровой ситуации. Все остальное было в рабочем общекомандном порядке.

Если вы профессиональные футболисты, оставайтесь взрослыми до конца и ведите себя достойно – зачем искать себе оправдание в том, что тренер не говорил? Читаешь это и удивляешься – с одним мало говорили, другому запрещали есть, третий недоволен тем, что рано заставляют приезжать на базу.

Есть простое правило – чем меньше с тобой хотят поговорить, тем лучше ты выглядишь. Футболисты взрослые ребята, не дети, надо больше требовать с самих себя, а не кивать на тренера», – сказал Семшов.