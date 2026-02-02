Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семшов раскритиковал игроков «Спартака»: «Оставайтесь взрослыми до конца»

Семшов раскритиковал игроков «Спартака»: «Оставайтесь взрослыми до конца»

Вчера, 15:51
20

Игорь Семшов остался недоволен комментариями футболистов «Спартака» о работе с Деяном Станковичем.

Некоторые игроки столичной команды заявили, что сербский тренер редко разговаривал с ними.

«У меня всегда в такой ситуации вопрос – когда тренер был в команде, к нему приходили с этим вопросом, доносили недовольство команды? Ни один тренер не враг себе, он старается улучшить результат. А сейчас, когда Станковича нет в команде, это не имеет смысла обсуждать.

И второй момент – о чем надо постоянно говорить с футболистом? Есть установки, теории и есть личные беседы, когда игроку доносят требования в индивидуальном порядке. О чем говорить еще?

Когда в сборной работал Гус Хиддинк, у меня была одна индивидуальная беседа. По моей инициативе она состоялась – я попросил объяснить некоторые детали игровой ситуации. Все остальное было в рабочем общекомандном порядке.

Если вы профессиональные футболисты, оставайтесь взрослыми до конца и ведите себя достойно – зачем искать себе оправдание в том, что тренер не говорил? Читаешь это и удивляешься – с одним мало говорили, другому запрещали есть, третий недоволен тем, что рано заставляют приезжать на базу.

Есть простое правило – чем меньше с тобой хотят поговорить, тем лучше ты выглядишь. Футболисты взрослые ребята, не дети, надо больше требовать с самих себя, а не кивать на тренера», – сказал Семшов.

  • «Спартак» уволил Станковича 11 ноября.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.

Еще по теме:
Семшов назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку» 1
Семшов отреагировал на саботаж Вендела в «Зените» 4
Семшов оценил переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Црвена Звезда Спартак Станкович Деян Семшов Игорь
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fju-2
1770037733
Футболисты - существа очень ранимые, с ними обязательно нужно разговаривать и гладить по головке. А вот проводить теории и доносить требования - как раз не обязательно.
Ответить
Император Бомжей
1770037794
Сейчас тенденция такая, что никого из футболистов ругать нельзя, вон возьмите Реал при Алонсо, не захотели звезды плясать под его дудку и выперло его руководство)))
Ответить
Good_win_ФКСМ
1770038115
ну, не Семшову рот раскрывать... сам по-полной с бом.ж-тв хаял бывших тренеров и клубы...
Ответить
Красногвардейчик
1770038725
Ну это уже принято, лить помои вслед уходящему тренеру
Ответить
...уефан
1770038921
...согласен со сказанным!...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1770041018
В спартаке ныть! Гыгыгы
Ответить
NewLife
1770042388
Выдающийся тренер, учи маму щи варить. А сам иди тренировать помойку РБ Спорт.
Ответить
Бумбраш
1770044778
Станкович а нет уже давно,а откуда семшов то вылез?
Ответить
mutabor0992
1770046477
Что то я не помню,чтобы "кастрат" за Спартак играл.
Ответить
Главные новости
Итоги январского сезона «Конкурса прогнозов»: Вежливый такой оказался лучше всех
11
Валуев – о словах президента ФИФА: «Одной задницей сложно усидеть на двух стульях»
01:00
Экс-глава офиса ФИФА в Москве: «Допуск российских команд сейчас невозможен»
00:12
ФотоБензема сменил команду внутри Саудовской Аравии
00:05
У «Зенита» нет договоренности по Дурану
Вчера, 23:11
4
Абаскаль отреагировал на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 22:51
3
«Краснодар» объявил о продаже легионера
Вчера, 22:10
2
Орлов против перехода Месси в «Зенит»: «Он сломает игру»
Вчера, 21:57
7
Украина обратилась к Инфантино, захотевшему вернуть Россию в международные турниры
Вчера, 21:47
8
Забастовка Роналду задерживает три трансфера
Вчера, 21:35
Все новости
Все новости
Реакция Быстрова на слова Инфантино о допуске России
Вчера, 23:38
1
Абаскаль отреагировал на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 22:51
3
Два игрока покинули «Ахмат»
Вчера, 22:22
«Краснодар» объявил о продаже легионера
Вчера, 22:10
2
Орлов против перехода Месси в «Зенит»: «Он сломает игру»
Вчера, 21:57
7
Украина обратилась к Инфантино, захотевшему вернуть Россию в международные турниры
Вчера, 21:47
8
Гурцкая отказался от пари с Селюком: «Зачем с мудаком спорить?»
Вчера, 21:21
9
Совет ФИФА не будет рассматривать снятие бана с России
Вчера, 21:09
18
Колосков прокомментировал слова президента ФИФА о возвращении России в международные турниры
Вчера, 20:33
Гурцкая – о новичке «Зенита»: «Неуправляемый парень»
Вчера, 20:08
8
Реакция Мостового на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 19:57
9
ФИФА сомневается в допуске России по одной причине
Вчера, 19:45
42
Легионер «Краснодара» отказал бывшему клубу, борющемуся за выживание
Вчера, 19:30
3
Футболист «Спартака» выбыл на месяц из-за травмы
Вчера, 19:19
2
Стало известно, когда ФИФА обсудит возвращение России в международные турниры
Вчера, 19:07
11
«Крылья Советов» погасили долг на сумму более миллиарда рублей
Вчера, 19:00
6
В РФС отреагировали на слова президента ФИФА о возвращении России в международные турниры
Вчера, 18:51
5
Стало известно, когда и за какую сумму «Зенит» продаст Педро
Вчера, 18:43
6
Юран прокомментировал слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 18:35
5
Реакция Семина на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 18:18
1
Видео⚡️ Президент ФИФА призвал вернуть российские команды в международные турниры
Вчера, 17:49
27
Стало известно, благодаря кому Митрюшкин назначен капитаном «Локомотива»
Вчера, 17:17
2
Потенциальный новичок «Зенита» вылетел в Россию
Вчера, 17:05
6
Мостовой посетил финал Кубка Бразилии: «Футбол был слабоватый»
Вчера, 16:54
3
«Краснодар» отдаст в аренду летнего новичка
Вчера, 16:37
Гаврилов определил лучшего футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 16:29
6
Видео«Локомотив» объявил имя нового капитана команды
Вчера, 16:00
4
Семшов раскритиковал игроков «Спартака»: «Оставайтесь взрослыми до конца»
Вчера, 15:51
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 