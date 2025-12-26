Шевченко призвал Абрамовича выплатить деньги пострадавшим в украинском конфликте

Бывший нападающий «Челси» Андрей Шевченко уверен, что экс-президент лондонцев Роман Абрамович должен помочь пострадавшим в украинском конфликте, выплатив им деньги от продажи клуба.

«У меня больше нет никаких отношений с Абрамовичем. Я читал про это в газете, но за развитием событий не следил.

Это дело – между ним и правительством, но очевидно, что он должен выплатить деньги [пострадавшим в украинском конфликте]», – сказал Шевченко в интервью Dagens Nyheter.