  • Главная
  • Новости
  • Шевченко призвал Абрамовича выплатить деньги пострадавшим в украинском конфликте

Сегодня, 09:16
26

Бывший нападающий «Челси» Андрей Шевченко уверен, что экс-президент лондонцев Роман Абрамович должен помочь пострадавшим в украинском конфликте, выплатив им деньги от продажи клуба.

«У меня больше нет никаких отношений с Абрамовичем. Я читал про это в газете, но за развитием событий не следил.

Это дело – между ним и правительством, но очевидно, что он должен выплатить деньги [пострадавшим в украинском конфликте]», – сказал Шевченко в интервью Dagens Nyheter.

  • За продажу «Челси» заплатили 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.
  • Эти деньги заморожены на специальном счете. Роману Абрамовичу нельзя ими распоряжаться.
  • Британские власти хотят направить средства Украине, но российский бизнесмен уже несколько лет не разрешает это сделать.

Еще по теме:
Украина может получить менее половины средств от продажи «Челси»: подробности 10
Экс-игрок «Тоттенхэма» – о «Челси»: «Они такие большие благодаря Абрамовичу, пару раз купили титул» 7
Представитель Абрамовича прокомментировал новость об инвестициях в «Галатасарай»
Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Челси Шевченко Андрей Абрамович Роман
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Foxitkuban
1766731186
Возникает два вопроса: почему он, и почему он "ДОЛЖЕН"? Ну, или если одним словом, то - с@уяли?!
Ответить
Freyd
1766731377
Петушня украинская лезет во всё
Ответить
рылы
1766731458
схерали он должен? шывченка позорная, иди нах.
Ответить
Интерес
1766732172
Дура?чок.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1766732271
Если уж платить, то родителям, чьи дети лежат на аллее Ангелов в Донецке. Восемь лет их убивали бендеровские мрази.
Ответить
АЛЕКС 58
1766733673
Он вам и так помогает.При обмене пленными,азовцам даже мобильники покупал
Ответить
Бумбраш
1766737802
Вот почему так происходит? Был отличный футболист Андрей Шевченко,а превратился в банальную какло-попршайку.. диагноз -салорейх головного мозга
Ответить
Cleaner
1766738122
Шева совсем гнилым стал...((((((((((((((((((
Ответить
Bez Imeni
1766738433
почему бомба не банит этого ушлёпка bes 2 ?? Может написать куда следует
Ответить
k611
1766738440
С чего бы вдруг...
Ответить
