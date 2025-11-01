Экс-игрок «Тоттенхэма» – о «Челси»: «Они такие большие благодаря Абрамовичу, пару раз купили титул»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О’Хара пренебрежительно высказался о «Челси».

– Ведь, что такое «Челси»? Понимаете, о чeм я? Они ведь такие большие благодаря Роману Абрамовичу, не так ли?

Нужно отдать должное, они потратили кучу денег, пару раз покупали титул, но у них важная игра – против «Тоттенхэма». А нам это даже не важно.

– Почему большинство лондонских клубов проводят свое главное дерби против «Тоттенхэма»?

– Потому что мы – самый большой клуб в Лондоне.

В мировом масштабе «Тоттенхэм» популярнее «Челси», это точно. У нас богатая история.

«Арсенал», как по мне, хоть и неприятно это говорить, пожалуй, самый большой клуб в Лондоне на международном уровне – с его историей и игрой в эпоху Премьер-лиги.

«Челси» – такой большой клуб благодаря Роману Абрамовичу, благодаря привлечению больших игроков. Но «Тоттенхэм» в мировом масштабе – более крупный клуб, чем «Челси».