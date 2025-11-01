Введите ваш ник на сайте
  • Экс-игрок «Тоттенхэма» – о «Челси»: «Они такие большие благодаря Абрамовичу, пару раз купили титул»

Экс-игрок «Тоттенхэма» – о «Челси»: «Они такие большие благодаря Абрамовичу, пару раз купили титул»

Сегодня, 09:40
3

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О’Хара пренебрежительно высказался о «Челси».

– Ведь, что такое «Челси»? Понимаете, о чeм я? Они ведь такие большие благодаря Роману Абрамовичу, не так ли?

Нужно отдать должное, они потратили кучу денег, пару раз покупали титул, но у них важная игра – против «Тоттенхэма». А нам это даже не важно.

– Почему большинство лондонских клубов проводят свое главное дерби против «Тоттенхэма»?

– Потому что мы – самый большой клуб в Лондоне.

В мировом масштабе «Тоттенхэм» популярнее «Челси», это точно. У нас богатая история.

«Арсенал», как по мне, хоть и неприятно это говорить, пожалуй, самый большой клуб в Лондоне на международном уровне – с его историей и игрой в эпоху Премьер-лиги.

«Челси» – такой большой клуб благодаря Роману Абрамовичу, благодаря привлечению больших игроков. Но «Тоттенхэм» в мировом масштабе – более крупный клуб, чем «Челси».

  • 39-летний О’Хара выступал за первую команду «Тоттенхэма» в 2005–2011 годах, но 4 раза уходил в аренду.
  • 59-летний Роман Абрамович владел «Челси» в 2003–2022 годах.

Источник: talkSport
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Челси О'Хара Джейми Абрамович Роман
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АртурZaСМ
1761980565
Несёт йухню и с каждым словом сам всё больше и больше верит в то что нап.и.з.дел
Ответить
FCSpartakM
1761981115
Ну какой-то бред. Шпоры вообще середняком были по сути в рамках АПЛ
Ответить
neveldomha
1761986067
А что миллиардер Дениел Леви не смог купить чемпионство шпорам? Вот же нищеброд.)))))
Ответить
