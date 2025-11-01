Экс-игрок «Тоттенхэма» – о «Челси»: «Они такие большие благодаря Абрамовичу, пару раз купили титул»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О’Хара пренебрежительно высказался о «Челси».
– Ведь, что такое «Челси»? Понимаете, о чeм я? Они ведь такие большие благодаря Роману Абрамовичу, не так ли?
Нужно отдать должное, они потратили кучу денег, пару раз покупали титул, но у них важная игра – против «Тоттенхэма». А нам это даже не важно.
– Почему большинство лондонских клубов проводят свое главное дерби против «Тоттенхэма»?
– Потому что мы – самый большой клуб в Лондоне.
В мировом масштабе «Тоттенхэм» популярнее «Челси», это точно. У нас богатая история.
«Арсенал», как по мне, хоть и неприятно это говорить, пожалуй, самый большой клуб в Лондоне на международном уровне – с его историей и игрой в эпоху Премьер-лиги.
«Челси» – такой большой клуб благодаря Роману Абрамовичу, благодаря привлечению больших игроков. Но «Тоттенхэм» в мировом масштабе – более крупный клуб, чем «Челси».
- 39-летний О’Хара выступал за первую команду «Тоттенхэма» в 2005–2011 годах, но 4 раза уходил в аренду.
- 59-летний Роман Абрамович владел «Челси» в 2003–2022 годах.