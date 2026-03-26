Мелкадзе уверен в дебюте за сборную России: «Черчесов позвонил кому надо»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился впечатлениями от вызова в сборную России.

Его впервые пригласили в национальную команду на фоне успешного клубного сезона (7+3 в 27 матчах).

– Вы играли во всех юношеских и молодeжных сборных России. Какие ощущения от вызова в основную?

– Очень приятное чувство. Долгое время после молодeжной сборной я не достигал такого уровня игры, чтобы попасть в национальную команду. Сейчас это получилось, в таком пиковом возрасте.

– В сентябре 2022 года вы говорили, что хотите обратить на себя внимание Валерия Карпина. Почему получилось только сейчас?

– Любой игрок всегда хочет обратить на себя внимание тренера сборной России. Сейчас всe получилось благодаря тому, что я кое-что поменял в своей игре, в каких-то моментах прибавил, много в чeм отказал себе. В совокупности это принесло такие хорошие результаты.

– Станислав Саламович Черчесов многие годы возглавлял сборную России, а сейчас тренирует вас в клубе. Дал ли он наставления перед сбором? Если да, то какие?

– Он пожелал удачи мне. Каких-то определeнных наставлений не дал. Пошутил, что он позвонил кому надо, договорился, что две минуты на поле мне точно дадут (смеeтся).