  • Мелкадзе уверен в дебюте за сборную России: «Черчесов позвонил кому надо»

Мелкадзе уверен в дебюте за сборную России: «Черчесов позвонил кому надо»

26 марта, 14:51
2

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился впечатлениями от вызова в сборную России.

Его впервые пригласили в национальную команду на фоне успешного клубного сезона (7+3 в 27 матчах).

– Вы играли во всех юношеских и молодeжных сборных России. Какие ощущения от вызова в основную?

– Очень приятное чувство. Долгое время после молодeжной сборной я не достигал такого уровня игры, чтобы попасть в национальную команду. Сейчас это получилось, в таком пиковом возрасте.

– В сентябре 2022 года вы говорили, что хотите обратить на себя внимание Валерия Карпина. Почему получилось только сейчас?

– Любой игрок всегда хочет обратить на себя внимание тренера сборной России. Сейчас всe получилось благодаря тому, что я кое-что поменял в своей игре, в каких-то моментах прибавил, много в чeм отказал себе. В совокупности это принесло такие хорошие результаты.

– Станислав Саламович Черчесов многие годы возглавлял сборную России, а сейчас тренирует вас в клубе. Дал ли он наставления перед сбором? Если да, то какие?

Он пожелал удачи мне. Каких-то определeнных наставлений не дал. Пошутил, что он позвонил кому надо, договорился, что две минуты на поле мне точно дадут (смеeтся).

  • Россия примет Никарагуа в пятницу, 27 марта, в 19:30 по московскому времени.
  • 31 марта в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина встретится с Мали.
  • Сборная более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
  • В 2025 году они сыграли с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Ахмат Россия Мелкадзе Георгий Черчесов Станислав
Комментарии (2)
FWSPM
1774533569
трудяга заслужил
Ответить
АлексМак
1774534569
самонадеянно
Ответить
