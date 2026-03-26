Семин назвал лучшего легионера РПЛ прямо сейчас

Российский тренер Юрий Семин ответил, какого иностранного футболиста считает сильнейшим в РПЛ на сегодняшний день.
«В «Зените» и «Спартаке» много хороших иностранцев, но прямо сейчас Кордоба – сильнейший легионер РПЛ.
Он набрал отличную форму и оказывает большое влияние на игру «Краснодара».
Когда на поле выходят такие легионеры, это украшает наш чемпионат», – сказал Сeмин.
- 32-летний Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года.
- Клуб РПЛ тогда заплатил «Герте» 20 миллионов евро за трансфер.
- Колумбийский форвард забил 76 голов и сделал 35 ассистов в 145 матчах.
- У него контракт с краснодарцами до лета 2027-го с опцией продления еще на год.
Источник: «Советский спорт»