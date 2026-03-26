Семин назвал лучшего легионера РПЛ прямо сейчас

Российский тренер Юрий Семин ответил, какого иностранного футболиста считает сильнейшим в РПЛ на сегодняшний день.

«В «Зените» и «Спартаке» много хороших иностранцев, но прямо сейчас Кордоба – сильнейший легионер РПЛ.

Он набрал отличную форму и оказывает большое влияние на игру «Краснодара».

Когда на поле выходят такие легионеры, это украшает наш чемпионат», – сказал Сeмин.