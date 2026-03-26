  • Батистута: «Марадона умер как собака – надеюсь, с Месси такого не случится»

Батистута: «Марадона умер как собака – надеюсь, с Месси такого не случится»

26 марта, 16:24
5

Экс-нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута высказался о смерти Диего Марадоны.

«Диего был проблемным, но великим человеком. Я всегда старался говорить ему правду. Возможно, поэтому он меня уважал.

Он умер как собака, рядом не было никого, это позор. Мы мало сделали для того, чтобы защитить его. Я виню себя, потому что мог бы помочь ему…

Если ты любишь человека, ты должен помогать ему, когда он в этом нуждается. Почему нет? Хоть с ним было тяжело. Это грустно и оставляет тяжелое чувство.

Надеюсь, с Месси такого не случится… Когда они на вершине, не видно, что у них есть проблемы. Кажется, что у них все есть, что все хорошо. Они выглядят как супергерои, но они люди», – заявил Батистута.

  • Марадона умер 25 ноября 2020 года в 60-летнем возрасте.
  • Причина смерти – острый отeк легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.
  • Диего становился чемпионом мира в 1986 году и серебряным призером ЧМ-1990.
  • Его статистика в составе сборной Аргентины: 84 матча, 32 гола, 27 ассистов.
  • На клубном уровне Марадона выступал за «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Севилью», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз».

Источник: AS
Mirak92
1774532983
Заголовок пзц конечно
c 7890
1774539898
Вроде бы с сожалением сказал. Но эти слова про собаку....Футболист однако. Ни ума, а значит ни чувства такта . пы.сы. Для айболидов и прочих тупых императоров . Чувство такта--это способность человека деликатно и уважительно вести себя в обществе, соблюдая этические нормы и границы, не задевая достоинства других. Это умение чувствовать меру, проявлять эмпатию, вовремя молчать и избегать неприятных для собеседника тем, что помогает поддерживать гармоничные отношения.
