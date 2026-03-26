Батистута: «Марадона умер как собака – надеюсь, с Месси такого не случится»

Экс-нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута высказался о смерти Диего Марадоны.
«Диего был проблемным, но великим человеком. Я всегда старался говорить ему правду. Возможно, поэтому он меня уважал.
Он умер как собака, рядом не было никого, это позор. Мы мало сделали для того, чтобы защитить его. Я виню себя, потому что мог бы помочь ему…
Если ты любишь человека, ты должен помогать ему, когда он в этом нуждается. Почему нет? Хоть с ним было тяжело. Это грустно и оставляет тяжелое чувство.
Надеюсь, с Месси такого не случится… Когда они на вершине, не видно, что у них есть проблемы. Кажется, что у них все есть, что все хорошо. Они выглядят как супергерои, но они люди», – заявил Батистута.
- Марадона умер 25 ноября 2020 года в 60-летнем возрасте.
- Причина смерти – острый отeк легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.
- Диего становился чемпионом мира в 1986 году и серебряным призером ЧМ-1990.
- Его статистика в составе сборной Аргентины: 84 матча, 32 гола, 27 ассистов.
- На клубном уровне Марадона выступал за «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Севилью», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз».
Источник: AS