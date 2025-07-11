«Бока Хуниорс» вернула чемпиона мира, выступавшего за «Зенит»

31-летний центральный полузащитник Леандро Паредес вернулся в «Бока Хуниорс». Игрок получил новую футболку с номером 5 из рук президента клуба Хуана Романа Рикельме. Футболку с номером 5 ему уступил партнер по команде Родриго Батталья. Возвращение футболиста, ранее выступавшего за «Рому», состоялось 10 июля 2025 года.

Стадион «Ла Бомбонера» бурно встретил Паредеса. На церемонии также присутствовал главный тренер Мигель Анхель Руссо.

Паредес поделился своими эмоциями: «Это один из самых важных дней в моей жизни. Я уехал ребенком, играл в лучших командах Европы, но возвращение домой – это то, о чем я мечтал с первого дня, как только уехал. Это невероятный день, я им очень наслаждаюсь».

Футболист отметил, что решение о возвращении было сильно поддержано его семьей. Он выразил желание завоевать множество титулов с «Бока Хуниорс». Паредес добавил, что ему необходимо набрать форму после отпуска, и он обсудит это с тренерским штабом. Он также выразил надежду, что к клубу присоединится Пауло Дибала.

Паредес поблагодарил болельщиков «Бока Хуниорс» за поддержку. «Невозможно описать, что означают эти люди. Такого не испытаешь нигде. Когда я начал смотреть эти кадры, я понял, что такое болельщик «Боки».

Он также сообщил, что за время его отсутствия клуб сильно изменился и улучшился, особенно в плане инфраструктуры.