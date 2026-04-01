Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Благородный поступок Месси в матче с Замбией

1 апреля, 19:29
1

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси совершил благородный поступок в товарищеском матче с Замбией (5:0).

На 50-й минуте аргентинцы получили право на пенальти. Его должен был бить нападающий Лионель Месси, однако Лео предпочел отдать удар защитнику Николасу Отаменди, для которого это был заключительный домашний матч за сборную.

  • 38-летний Отаменди дебютировал за сборную в мае 2009 года. В том же году 12 августа Николас провел 45 минут в товарищеском матче против сборной России на «РЖД Арене» (3:2).
  • Всего Отаменди провел за аргентинцев 130 встреч, забил восемь голов. С командой он брал чемпионат мира 2022 года.
  • Летом у Николаса истечет контракт с «Бенфикой» и он станет свободным агентом.

Источник: «Бомбардир»
Аргентина. Примера Товарищеские матчи. Сборные Интер Майами Замбия Аргентина Месси Лионель
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1775062885
смотрел сегодня ночью эту игру, точнее только 1й тайм, потом спать лёг. со стадиона Ла Бомбонера впечатлился конкретно, в европе таких трибун и близко нет, даже в дортмунде.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 