Благородный поступок Месси в матче с Замбией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси совершил благородный поступок в товарищеском матче с Замбией (5:0).
На 50-й минуте аргентинцы получили право на пенальти. Его должен был бить нападающий Лионель Месси, однако Лео предпочел отдать удар защитнику Николасу Отаменди, для которого это был заключительный домашний матч за сборную.
- 38-летний Отаменди дебютировал за сборную в мае 2009 года. В том же году 12 августа Николас провел 45 минут в товарищеском матче против сборной России на «РЖД Арене» (3:2).
- Всего Отаменди провел за аргентинцев 130 встреч, забил восемь голов. С командой он брал чемпионат мира 2022 года.
- Летом у Николаса истечет контракт с «Бенфикой» и он станет свободным агентом.
