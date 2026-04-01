Благородный поступок Месси в матче с Замбией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси совершил благородный поступок в товарищеском матче с Замбией (5:0).

На 50-й минуте аргентинцы получили право на пенальти. Его должен был бить нападающий Лионель Месси, однако Лео предпочел отдать удар защитнику Николасу Отаменди, для которого это был заключительный домашний матч за сборную.