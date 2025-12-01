Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вандалы сломали статую Месси в Аргентине

Сегодня, 15:50
2

В Аргентине разрушили статую Лионеля Месси. Ее сломали вандалы.

Инцидент случился утром в воскресенье. Неизвестные злоумышленники повредили скульптуру в центре города Мар-дель-Плата. Статую раскололи на две части, оставив голову и верхнюю часть туловища.

Это не первый подобный случай в Аргентине за последнее время. Ранее в Буэнос-Айресе был испорчен мурал с изображением вратаря сборной Эмилиано Мартинеса.

Сама же статуя Месси, открытая в 2018 году, уже подвергалась нападению вандалов. Чуть больше года назад ей уже отрезали голову, после чего она была восстановлена.

Еще по теме:
Месси стал единолично лучшим в истории футбола по ключевому показателю
Месси взял трофей в США 3
Боатенг признался, что «Барселона» не могла подписать его без одобрения Месси
Источник: «Бомбардир»
Аргентина. Примера Интер Майами Месси Лионель
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fju-2
1764594289
"Чуть больше года назад ей уже отрезали голову" "Это уже было в Симпсонах"
Ответить
Semenycch
1764594799
Если этих вандалов найдут Аргентинские болельщики раньше полиции, то полиция их уже может и не найти.
Ответить
Главные новости
Орлова поразили слова Романова про «Спартак»: «Жалко команду»
16:44
3
Ямаль назвал лучшего футболиста всех времен: «Проявлю уважение, если встретимся»
16:36
Погребняк сказал, кто возглавит «Спартак» после Романова
16:20
6
У Глебова автоматически продлился контракт с ЦСКА
16:09
1
ВидеоВандалы сломали статую Месси в Аргентине
15:50
2
Игрок «Динамо» ответил, готов ли перейти в «Спартак»
15:34
5
Агент Макарова предъявил Гусеву: «Может, это личная неприязнь?»
15:21
2
Что означают жесты судей в футболе
15:20
2
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
15:15
«Ростов» принял решение по Альбе
14:40
4
Все новости
Все новости
В Аргентине заморозили строительство мавзолея Марадоны
27 ноября
Линекер определил лучшего игрока в истории
15 ноября
ВидеоМесси получил трофей в Анголе
14 ноября
Определился сенсационный обладатель Кубка Аргентины
6 ноября
Умер главный тренер «Бока Хуниорс»
9 октября
ВидеоДи Мария забил гол прямым ударом с углового в Аргентине
15 сентября
1
Марадону вытеснили из топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины
5 сентября
Месси сообщил, что больше не сыграет за сборную в Аргентине
5 сентября
2
Месси допустил, что не поедет на ЧМ-2026
5 сентября
«Бока Хуниорс» вернула чемпиона мира, выступавшего за «Зенит»
11 июля
5
Юный Нуин скончался на операционном столе: подробности трагедии в аргентинском футболе
27 июня
ФотоМуслера нашел новый клуб после 14 лет в «Галатасарае»
25 июня
Символическая сборная величайших игроков всех времен по версии FourFourTwo
15 июня
6
Ди Мария вернулся в родной клуб спустя 18 лет
29 мая
Тренер сборной Аргентины Скалони удивил выбором команды мечты
14 мая
1
Умер чемпион мира в составе сборной Аргентины
5 мая
3-кратный чемпион России принес «Ривер Плейту» победу над «Бокой» в Суперкласико
27 апреля
1
Судмедэксперт: «Вероятно, агония Марадоны продолжалась 12 часов»
28 марта
ФотоВанда устроила эротическую фотосессию на фортепиано
10 марта
4
ФотоВанда выложила эротические фото из постели
23 февраля
14
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
10 февраля
ФотоЭкс-игрок «Спартака» извинился за секс с Вандой: «Самая большая ошибка в жизни»
9 февраля
14
ФотоТрехкратный чемпион России перешел в «Ривер Плейт»
22 января
1
ФотоНавас нашел новый клуб по совету Месси
22 января
38-летний Кейлор Навас перейдет в родной клуб Месси
21 января
«Бока Хуниорс» объявил о переходе экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ»
17 января
Икарди выразил недовольство, что Ванда изменяла ему с экс-игроком «Спартака»
10 января
12
ВидеоДом Демикелиса атаковал медведь
4 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 