Вандалы сломали статую Месси в Аргентине

В Аргентине разрушили статую Лионеля Месси. Ее сломали вандалы.

Инцидент случился утром в воскресенье. Неизвестные злоумышленники повредили скульптуру в центре города Мар-дель-Плата. Статую раскололи на две части, оставив голову и верхнюю часть туловища.

Это не первый подобный случай в Аргентине за последнее время. Ранее в Буэнос-Айресе был испорчен мурал с изображением вратаря сборной Эмилиано Мартинеса.

Сама же статуя Месси, открытая в 2018 году, уже подвергалась нападению вандалов. Чуть больше года назад ей уже отрезали голову, после чего она была восстановлена.