Судмедэксперт: «Вероятно, агония Марадоны продолжалась 12 часов»

Судмедэксперт Карлос Маурисио Кассинелли поделился мнением о смерти Диего Марадоны.

«Экспертиза показала, что органы Марадоны весили в два раза больше нормы. Был отек мозга. Легкие были набухшими, полными воды.

В сердце были сгустки – это показатель агонии. Вероятно, она продолжалась в течение 12 часов», – сказал Кассинелли.