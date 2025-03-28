Судмедэксперт: «Вероятно, агония Марадоны продолжалась 12 часов»

Судмедэксперт Карлос Маурисио Кассинелли поделился мнением о смерти Диего Марадоны.
«Экспертиза показала, что органы Марадоны весили в два раза больше нормы. Был отек мозга. Легкие были набухшими, полными воды.
В сердце были сгустки – это показатель агонии. Вероятно, она продолжалась в течение 12 часов», – сказал Кассинелли.
- В марте в Аргентине начался судебный процесс над семью медработниками, оказывавшими помощь Марадоне в последние дни его жизни – терапевтами, психиатром, психологом и медсестрами. Им грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения по обвинению в умышленном убийстве.
- Марадона умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти экс-игрока сборной Аргентины называли остановку сердца, однако вскрытие также выявило вторичный острый отек легких и обострившуюся хроническую сердечную недостаточность.
- Согласно экспертному заключению, Марадона также страдал от таких патологий, как проблемы с почками и печенью, неврологические расстройства и зависимость от алкоголя и психотропных препаратов.
Источник: Infobae