Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Судмедэксперт: «Вероятно, агония Марадоны продолжалась 12 часов»

Судмедэксперт: «Вероятно, агония Марадоны продолжалась 12 часов»

Сегодня, 21:57

Судмедэксперт Карлос Маурисио Кассинелли поделился мнением о смерти Диего Марадоны.

«Экспертиза показала, что органы Марадоны весили в два раза больше нормы. Был отек мозга. Легкие были набухшими, полными воды.

В сердце были сгустки – это показатель агонии. Вероятно, она продолжалась в течение 12 часов», – сказал Кассинелли.

  • В марте в Аргентине начался судебный процесс над семью медработниками, оказывавшими помощь Марадоне в последние дни его жизни – терапевтами, психиатром, психологом и медсестрами. Им грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения по обвинению в умышленном убийстве.
  • Марадона умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти экс-игрока сборной Аргентины называли остановку сердца, однако вскрытие также выявило вторичный острый отек легких и обострившуюся хроническую сердечную недостаточность.
  • Согласно экспертному заключению, Марадона также страдал от таких патологий, как проблемы с почками и печенью, неврологические расстройства и зависимость от алкоголя и психотропных препаратов.

Еще по теме:
Сын Марадоны назвал виновных в смерти отца: «Очевидно, его убили» 5
Тотти отреагировал на сравнения с Марадоной
Прокурор высказался по делу врачей, обвиняемых в убийстве Марадоны 2
Источник: Infobae
Аргентина. Примера Марадона Диего
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Осинькин прокомментировал разгром «Локомотива»
21:46
1
Губернатор Федорищев отреагировал на 5:1 «Крыльев»: «С днем машиниста, «Локомотив»!»
21:39
1
Игроки «Крыльев» расплакались после разгрома «Локомотива»: «Радость, что смогли не быть слабыми в этой жизни»
21:34
Галактионов прокомментировал 1:5 «Локо» от «Крыльев Советов»
21:25
1
ВидеоРечь Осинькина в раздевалке «Крыльев» после 5:1 с «Локо»
20:59
1
Реакция Генича на 1:5 «Локомотива» от «Крыльев Советов»
20:40
1
Григорян назвал игрока номер один в российском футболе – это не Головин
20:33
2
РПЛ. «Крылья Советов» унизили «Локомотив» (5:1) в день машиниста
20:25
42
Дзюба оценил результаты «Локомотива»
19:56
2
Реакция Генича на высказывание Дзюбы
19:29
1
Все новости
Все новости
Судмедэксперт: «Вероятно, агония Марадоны продолжалась 12 часов»
21:57
ФотоВанда устроила эротическую фотосессию на фортепиано
10 марта
4
ФотоВанда выложила эротические фото из постели
23 февраля
14
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
10 февраля
ФотоЭкс-игрок «Спартака» извинился за секс с Вандой: «Самая большая ошибка в жизни»
9 февраля
13
ФотоТрехкратный чемпион России перешел в «Ривер Плейт»
22 января
1
ФотоНавас нашел новый клуб по совету Месси
22 января
38-летний Кейлор Навас перейдет в родной клуб Месси
21 января
«Бока Хуниорс» объявил о переходе экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ»
17 января
Икарди выразил недовольство, что Ванда изменяла ему с экс-игроком «Спартака»
10 января
12
ВидеоДом Демикелиса атаковал медведь
4 января
ФотоВанда выложила эротичное фото в боди
4 января
4
Стогниенко песней «Сектора Газа» отреагировал на массовое заражение сифилисом в «Боке Хуниорс»
2 января
1
У нескольких футболистов «Боки Хуниорс» нашли венерическое заболевание
1 января
2
ФотоВанда выложила новое постельное фото
1 января
4
ФотоВанда выложила соблазнительные фото из постели
2024.12.29 21:38
2
Гатти выделил ключевого игрока Аргентины на победном ЧМ-2022: «Все партнеры должны отсосать ему»
2024.12.25 19:40
ФотоВанда похвасталась пышной грудью, устроив домашнюю фотосессию
2024.12.24 04:45
2
Аргентинский клуб заинтересован в Серхио Рамосе
2024.12.13 08:42
ФотоВанда выложила откровенные кадры без лифчика
2024.11.29 09:07
14
Месси оскорбил соперника во время матча с Перу
2024.11.20 16:10
2
Серхио Рамос получил предложение из Южной Америки
2024.11.01 18:40
1
ФотоМесси получил приз как самый титулованный игрок в истории
2024.10.17 21:16
Останки Марадоны перевезут в мавзолей
2024.10.02 10:50
1
Месси назвал величайшего спортсмена в истории
2024.09.10 20:01
1
ФотоМуньяин нашел новую команду после 19 лет в «Атлетике»
2024.09.07 09:31
ФотоВанда выложила эротическое фото из постели
2024.08.26 00:37
12
ФотоЧемпион мира-2022 вернулся из Европы в чемпионат Аргентины
2024.08.21 11:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 