Расформированный клуб РПЛ будет возрожден

«Химки» готовятся к возвращению в российский футбол, сейчас ведется просмотр футболитов.

Клуб планирует выступать в чемпионате Московской области под новым названием. Предварительный вариант – «Новые Химки».

Это название такое же, как у стадиона, на котором будет выступать команда. Сейчас на арене активно ведутся ремонтные работы, по завершении которых она станет соответствовать требованиям для проведения матчей профессиональных лиг.

«Новые Химки» собираются подать документы для участия в чемпионате Московской области. Изначально рассматривался вариант возвращения сразу во Вторую лигу вместе с клубом «Химки-2», но команда снялась с соревнований.