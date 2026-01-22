Появилась информация о владельце и бюджете возрождаемых «Химок»

Опубликована дополнительная информация о возрождаемых «Химках».

«Частный инвестор «Химок» с армянскими корнями выкупил у «Космоса» место во Второй лиге.

Таким образом, «Космос» прекращает профессиональное существование.

Бюджет «Химок» на предстоящий сезон может составить до 150 миллионов рублей», – написал источник.