Появилась информация о владельце и бюджете возрождаемых «Химок»

Опубликована дополнительная информация о возрождаемых «Химках».
«Частный инвестор «Химок» с армянскими корнями выкупил у «Космоса» место во Второй лиге.
Таким образом, «Космос» прекращает профессиональное существование.
Бюджет «Химок» на предстоящий сезон может составить до 150 миллионов рублей», – написал источник.
- «Химки» заняли 12-е место в РПЛ в сезоне-2024/25.
- Клуб не смог получить лицензию по итогам сезона и прекратил существование.
- 9 сентября «Химки» были признаны банкротом.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова