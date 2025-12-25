Воспитанник «Краснодара» перешел в «Зенит»

Защитник Данила Гайворонский подписал контракт с «Зенитом» и будет выступать за вторую команду петербуржцев.

22-летний футболист – выпускник академии «Краснодара», в составе команд которой становился призером и победителем региональных, федеральных юношеских и молодежных турниров.

2 апреля 2022 года провел свой первый матч в составе «Краснодара-2» против «Акрона» и дебютировал в профессиональном футболе.

В феврале 2024 года стал игроком новороссийского «Черноморца» на правах аренды, позже играл за «Форте» из Таганрога. Летом 2025 года перешел в «Кубань». В этом сезоне Гайворонский провел за краснодарцев 7 матчей.

Он выступал за юношеские сборные России своего возраста.

10 раз попадал в заявку первой команды «Краснодара» на официальные матчи, но оставался в запасе.

Ранее вторая команда «Зенита» рассталась с вратарем Георгием Королевым, защитником Георгием Кашеевым и хавбеком Дмитрием Бацманом.

Также «Зенит-2» подписал новый контракт до конца 2026 года с нападающим Кириллом Косаревым и продлил до конца следующего года аренду форварда Александра Егурнева у «Краснодара».