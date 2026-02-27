Судья Сергей Карасeв высказался о критике своей работы в прошлом сезоне.

«Жизнь сейчас такая сложная во всех сферах, что планировать что-то тяжело. Поэтому загадывать наперeд не буду, но, конечно, хотелось бы ещe посудить какое-то время. Силы и желание есть.

Когда топ-арбитр, который котировался в Европе, допускает ошибки в России, все его начинают критиковать. Спрашивать по гамбургскому счeту – это правильно, но причиной этих ошибок почему-то постоянно называют отсутствие еврокубков.

Логика у людей простая: нет еврокубков – нет мотивации. А если у Карасeва нет мотивации, он допускает ошибки и, значит, ему надо заканчивать. Абсолютно не в этом дело.

Первый год после отстранения мы, естественно, погоревали. Надеялись, что ситуация выправится. Потом прошeл ещe год, и ещe – уже четыре. Всe отболело. Просто были объективные причины у меня. Все мы живые люди.

У меня тоже многое в жизни происходило – я просто не хочу рассказывать. Сейчас я себя чувствую хорошо и нормативы сдал нормально. Травм, тьфу-тьфу, нет, а дальше – как получается», – сказал Карасeв.