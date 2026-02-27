Ещенко оценил шансы «Спартака» выиграть трофеи в этом сезоне

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко считает, что 11 очков отставания от 1-го места в РПЛ можно отыграть.

– Можно ли будет считать сезон успешным для «Спартака», если команда так и останется в районе пятого места, но выиграет Кубок России?

– Для начала надо в Кубке «Динамо» обыграть. В любом случае трофей есть трофей. Будь это Кубок, будь это чемпионат. Конечно, РПЛ статуснее, чем Кубок страны, но всe равно в данных реалиях и то, и то важно. В чемпионате отставание от первого места – 11 очков, а они отыгрываются. Можно сокращать. «Спартак» должен играть успешно на двух фронтах – в Кубке и чемпионате.