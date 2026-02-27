Жена Семака поздравила мужа с юбилеем: «Личностная трансформация – до интеллигентного эстета с безупречным вкусом»

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, поздравила мужа с днем рождения.

Сегодня ему исполнилось 50 лет.

«Когда мы познакомились, тебе было 26, мне 21. Сегодня тебе 50... Это и мой день рождения, мы глубоко проросли друг в друга, по крайней мере всегда ощущаю эту дату именно так.

Помню, как ты смотрел на меня тогда – за 24 года этот взгляд не изменился. А я все так же восхищаюсь тобой.

Знаю, что за меня ты, не задумываясь ни на секунду, отдашь жизнь, никогда меня не предашь. Моя структурная база, мой гугл, многофункциональный тренажер смирения. Ангел-хранитель, не раз спасавший меня от самой себя. Мой лучший друг... Красивый во всех проявлениях.

Я интуитивно беру в руки телефон на беззвучном режиме именно тогда, когда ты звонишь. Знаю, что ты скажешь в следующий момент. Чувствую, когда что-то случилось. Ты знаешь обо мне абсолютно все – принимая даже то, что невозможно принять.

«Как хорошо, что мы уже женаты, а то я бы увидел тебя и мучился до конца жизни». «Хочу, чтоб у тебя были большие уши как у слоника…» – «зачем?» «Чтобы никто на тебя больше не смотрел, а я бы любил тебя любой». С тобой не страшно стареть и болеть – в немощных состояниях ты еще ближе, еще крепче меня обнимаешь…

«Моя Анечка» – неприкосновенная единица, которая перевешивает для тебя остальные ценности... В этом так много детской искренности, настоящей, деятельной любви. Быть твоей любимой женщиной, родить так много людей, отражающих все самое лучшее, что есть в тебе – самый большой подарок от Бога.

С днем рождения, моя легенда! Твоя жизнь – самая увлекательная книга, которая когда-либо попадала мне в руки. Арка героя – от упрямого деревенского мальчика, с утра до вечера тренировавшегося в поле, чтобы скауты с самолета его заметили, до самого титулованного тренера страны, заслуженного мастера спорта.

Личностная трансформация – не буду упоминать отправную точку, она соответствовала духу беспечной молодости, – до интеллигентного эстета с безупречным вкусом, разбирающегося во всех сферах жизни, человека, чья беспрецедентная щедрость и самопожертвование раздражают порой даже меня.

Желаю тебе прожить до ста лет, возрастая в мудрости и любви. Пройти наш земной путь, крепко держась за руки», – написала Семак в соцсети.