Обляков – о комментаторах: «Жду, чтобы не оценивали действия игрока, а говорили по факту, по моменту»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков считает, что российские футбольные комментаторы отлично справляются со своей задачей.

«Жду, чтобы комментатор не оценивал действия какого‑то игрока или тренера, а говорил по факту, по моменту.

Какие‑то истории я тоже приветствую. Считаю, что наши комментаторы отлично справляются с этой задачей», – сказал Обляков.

27-летний полузащитник в этом сезоне провел за ЦСКА 27 матчей, забил 7 голов, сделал 5 ассистов.

Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2030 года.