Обляков – о комментаторах: «Жду, чтобы не оценивали действия игрока, а говорили по факту, по моменту»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков считает, что российские футбольные комментаторы отлично справляются со своей задачей.
«Жду, чтобы комментатор не оценивал действия какого‑то игрока или тренера, а говорил по факту, по моменту.
Какие‑то истории я тоже приветствую. Считаю, что наши комментаторы отлично справляются с этой задачей», – сказал Обляков.
27-летний полузащитник в этом сезоне провел за ЦСКА 27 матчей, забил 7 голов, сделал 5 ассистов.
Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2030 года.
- Чемпионат России возобновится сегодня.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 40 очками после 18 туров. «Зенит» идет вторым (39 очков), далее расположились «Локомотив» (37), ЦСКА (36), «Балтика» (35) и «Спартак» (29).
Источник: «Матч ТВ»