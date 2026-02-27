Суд объявил приговор экс-главе «Локомотива» по делу о подстрекательстве к убийству

Бывшего главу совета директоров «Локомотива» Сергея Липатова приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о подстрекательстве к убийству.
«Липатов признан виновным в совершении преступления, наказание сроком 10 лет с отбиванием в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение 15 суток», – сказал судья Одинцовского городского суда Московской области.
Липатов после слов судьи сказал, что приговор ему понятен.
Ранее он признал вину по делу о подстрекательстве к убийству, совершенному по найму группой лиц (ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК РФ).
- Следствие считает, что Липатов заплатил за убийство директора юридической фирмы «Инюрконсалт», советника министра путей сообщения РФ Александра Фоминова в 2002 году. Прокурор просил назначить ему 12 лет лишения свободы.
- Липатов был президентом «Локомотива» с 2002 по 2010 годы, также занимал пост председателя совета директоров «Транстелекома» и был совладельцем «Межтрастбанка».
Источник: «Матч ТВ»