Суд объявил приговор экс-главе «Локомотива» по делу о подстрекательстве к убийству

Бывшего главу совета директоров «Локомотива» Сергея Липатова приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о подстрекательстве к убийству.

«Липатов признан виновным в совершении преступления, наказание сроком 10 лет с отбиванием в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение 15 суток», – сказал судья Одинцовского городского суда Московской области.

Липатов после слов судьи сказал, что приговор ему понятен.

Ранее он признал вину по делу о подстрекательстве к убийству, совершенному по найму группой лиц (ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК РФ).