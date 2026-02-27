У Смородской нет сомнений, что «Локомотив» возобновит сезон РПЛ победой

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская уверена в победе команды над «Пари НН» в 19-м туре РПЛ.

«Я уверена, что «Локомотив» выиграет у «Пари НН» в субботнем матче. Тем более при своих болельщиках на домашнем стадионе! Без сомнения, железнодорожники обыграют нижегородскую команду и наберут три очка в предстоящей встрече. Поздравляю всех с возобновлением сезона! Я очень рада, что РПЛ возвращается», – сказала Смородская.