У Смородской нет сомнений, что «Локомотив» возобновит сезон РПЛ победой

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская уверена в победе команды над «Пари НН» в 19-м туре РПЛ.
«Я уверена, что «Локомотив» выиграет у «Пари НН» в субботнем матче. Тем более при своих болельщиках на домашнем стадионе! Без сомнения, железнодорожники обыграют нижегородскую команду и наберут три очка в предстоящей встрече. Поздравляю всех с возобновлением сезона! Я очень рада, что РПЛ возвращается», – сказала Смородская.
- Матч «Локомотив» – «Пари НН» пройдет 28 февраля в Москве.
- После 18 туров «Локомотив» набрал 37 очков и занимал третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла.
- «Пари НН» набрал 14 очков и располагается на 14-й строчке.
Источник: «РБ Спорт»