Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • У Смородской нет сомнений, что «Локомотив» возобновит сезон РПЛ победой

У Смородской нет сомнений, что «Локомотив» возобновит сезон РПЛ победой

Сегодня, 11:20
2

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская уверена в победе команды над «Пари НН» в 19-м туре РПЛ.

«Я уверена, что «Локомотив» выиграет у «Пари НН» в субботнем матче. Тем более при своих болельщиках на домашнем стадионе! Без сомнения, железнодорожники обыграют нижегородскую команду и наберут три очка в предстоящей встрече. Поздравляю всех с возобновлением сезона! Я очень рада, что РПЛ возвращается», – сказала Смородская.

  • Матч «Локомотив» – «Пари НН» пройдет 28 февраля в Москве.
  • После 18 туров «Локомотив» набрал 37 очков и занимал третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла.
  • «Пари НН» набрал 14 очков и располагается на 14-й строчке.

Еще по теме:
«Локомотив» отправил нападающего в аренду в клуб из Беларуси
Суд объявил приговор экс-главе «Локомотива» по делу о подстрекательстве к убийству
«Парадоксальная ситуация»: экс-вратарь сборной России продавал вещи из личной коллекции на «Авито» 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Пари НН Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1772183677
Раз Смородская сказала что выиграем, значит выиграем .Главное чтобы играть не бросили во 2-м тайме, как уже 2-3 раза ценные очки растеряли. Шли бы на первом месте если не ничьи на последних минутах
Ответить
k611
1772191319
До зимнего перерыва выиграли бы стопудово. Сейчас после паузы, на первое место выходит физическая готовность, поэтому не всё так однозначно...
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
14:18
1
ФотоОбъявлен второй соперник России по товарищеским матчам в марте
13:07
6
ФотоНеймар станцевал у углового флага в стиле Винисиуса
12:38
1
Миллер высказался о будущем Семака в «Зените» на 50-летие тренера
12:17
19
ФотоРоссия сыграет со сборной со 131-го места в рейтинге ФИФА
11:16
20
Радимов назвал «Ахмат» фаворитом в матче с ЦСКА
10:59
16
ВидеоФанат повалил Месси на поле во время матча в Пуэрто-Рико
10:45
1
Дивеев – о дебюте за «Зенит»: «Сыграешь на ноль – выиграешь 2:0»
10:21
18
Карасев: «Может, я на ЧМ-2026 еще поеду, ну вдруг?!»
10:11
10
Все новости
Все новости
Семин сказал, кто будет бороться за золото в РПЛ
14:09
Ещенко оценил шансы «Спартака» выиграть трофеи в этом сезоне
13:49
1
Карасев объяснил, почему допускал ошибки в прошлом сезоне
13:35
1
Жена Семака поздравила мужа с юбилеем: «Личностная трансформация – до интеллигентного эстета с безупречным вкусом»
13:23
2
Стало известно, будет ли ЦСКА подписывать защитника «Пари НН»
12:50
Обляков – о комментаторах: «Жду, чтобы не оценивали действия игрока, а говорили по факту, по моменту»
11:58
ФотоГлущенков нашел новый клуб
11:46
2
Голкипер сборной назвал топ-3 вратарей России
11:37
У Смородской нет сомнений, что «Локомотив» возобновит сезон РПЛ победой
11:20
2
Фото«Локомотив» отправил нападающего в аренду в клуб из Беларуси
11:12
Радимов назвал «Ахмат» фаворитом в матче с ЦСКА
10:59
16
Суд объявил приговор экс-главе «Локомотива» по делу о подстрекательстве к убийству
10:30
1
Дивеев – о дебюте за «Зенит»: «Сыграешь на ноль – выиграешь 2:0»
10:21
18
Карасев: «Может, я на ЧМ-2026 еще поеду, ну вдруг?!»
10:11
10
Сперцян: «Комментатор должен кричать, давать эмоции»
09:58
4
Дегтярев поздравил Семака с 50-летием – в сентябре он говорил, что не знает тренера
09:33
2
Карасев мог бросить судейство
09:15
3
УЕФА раскрыл количество сотрудников в «Зените» – только в одном клубе Европы их больше
08:59
37
Мостовой – о Карседо в «Спартаке»: «Выиграет три игры – будут на руках носить»
08:48
4
Нигматуллин – о разделе имущества с бывшей женой: «Здесь может повлиять только сила закона в США»
08:30
1
Мостовой: «Хороший комментатор должен меня хвалить»
08:19
3
Вратарь «Балтики» Бориско прокомментировал интерес со стороны «Спартака»
01:07
5
Талалаев раскрыл, чем мотивировал футболистов «Балтики» в матче со «Спартаком»: «Сработало? Еще как»
00:47
3
«Парадоксальная ситуация»: экс-вратарь сборной России продавал вещи из личной коллекции на «Авито»
00:17
2
Семак назвал самое запоминающееся событие в современной истории российского футбола
Вчера, 23:42
5
Челестини впечатлен игрой «Спартака» в дерби: «Они не сломались – это ненормально»
Вчера, 23:25
6
Только один клуб РПЛ попал в топ-25 самых доходных в Европе за 2025-й год
Вчера, 23:13
12
Газзаев раскритиковал «Спартак»: «Ну что это такое?»
Вчера, 22:53
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 