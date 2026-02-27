Введите ваш ник на сайте
Карасев: «Может, я на ЧМ-2026 еще поеду, ну вдруг?!»

Сегодня, 10:11
10

Судья Сергей Карасeв высказался о своей работе в прошлом и этом сезоне.

«У меня прошлый сезон-2024/2025, вышел неудачным. Просто как-то всe навалилось. Есть личные нюансы, объяснять которые не буду. Никогда раньше со мной такого не было, чтобы я два-три раза за сезон отказывался от игр из-за травм или болезни: то температура, то надрыв, то ещe что-то.

В этом сезоне я себя чувствую намного лучше, поэтому и результаты пошли вверх. Посмотрим, что будет дальше.

Я и в прошлом году, и в позапрошлом говорил, что международная карьера точно закончена. А сейчас думаю: «Блин, да всe может произойти». Может, завтра всe закончится и я на чемпионат мира 2026 года ещe поеду. Ну вдруг?! Скажут: всe открывается – давайте.

И я, кстати, ничему не удивлюсь – настолько стремительно всe меняется. Просто живeм каждый день, утром просыпаемся, тренируемся, а что будет завтра – посмотрим», – сказал Карасeв.

  • Чемпионат России возобновляется сегодня.
  • В 19-м туре Карасев будет главным судьей в матче «Ахмат» – ЦСКА.
  • Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1772176761
Если только на ЧМ по идиотизму.
Ответить
vvv123
1772177408
Свистеть научись сначала, может и поедешь!
Ответить
Император Бомжей
1772177602
Кто б еще позвал, после того, как откроют)) Еще было б прикольно, назначение получить на игру Украины
Ответить
aldo conte
1772177863
Исключено. И не мечтай.
Ответить
NewLife
1772178417
И не возвращайся.
Ответить
mab1011
1772178623
На ЧМ 2026 может и поедешь в нейтральном статусе, если завалишь послезавтра ЦСКА...
Ответить
...уефан
1772179359
...ты, лучше начни молиться, что бы на мордовские зоны - 2026-2030 не поехать...
Ответить
Good_win_ФКСМ
1772183767
у Карася один шанс - верно служить дедушку мюллеру, тогда поедет, хотя бы туристом.
Ответить
Коста008
1772186440
Сейчас опустим аспект приглашения российских судей на мундиаль, это было бы возможно, если бы Карасёв показывал тот уровень судейства, который у него был до всех ограничений. А сейчас точно нет - полгода эти (даже меньше до ЧМ) если проведет хорошо, этого будет недостаточно, ему важнее сейчас вернуться на свой уровень - а не грезить о ЧМ
Ответить
k611
1772191399
Мечты, мечты...
Ответить
