Карасев: «Может, я на ЧМ-2026 еще поеду, ну вдруг?!»

Судья Сергей Карасeв высказался о своей работе в прошлом и этом сезоне.

«У меня прошлый сезон-2024/2025, вышел неудачным. Просто как-то всe навалилось. Есть личные нюансы, объяснять которые не буду. Никогда раньше со мной такого не было, чтобы я два-три раза за сезон отказывался от игр из-за травм или болезни: то температура, то надрыв, то ещe что-то.

В этом сезоне я себя чувствую намного лучше, поэтому и результаты пошли вверх. Посмотрим, что будет дальше.

Я и в прошлом году, и в позапрошлом говорил, что международная карьера точно закончена. А сейчас думаю: «Блин, да всe может произойти». Может, завтра всe закончится и я на чемпионат мира 2026 года ещe поеду. Ну вдруг?! Скажут: всe открывается – давайте.

И я, кстати, ничему не удивлюсь – настолько стремительно всe меняется. Просто живeм каждый день, утром просыпаемся, тренируемся, а что будет завтра – посмотрим», – сказал Карасeв.