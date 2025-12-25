Мостовой возглавит московский клуб, схватка Хабиба и Златана, «Зенит» договорился об обмене Дивеева и другие новости

В России определили лучшую команду года – она из РПЛ
Президент «Фенербахче», назначивший бывшего тренера «Спартака», оказался наркоманом
Ташуев вернулся к работе спустя полгода
Кафанов возглавит «Рубин» только до лета – известно, кто его заменит
«Зенит» и ЦСКА согласовали обмен футболистами
Мостовой возглавит футбольный клуб из Москвы
Игрок «Зенита» попал в список лучших молодых игроков не из топ-5 лиг
Экс-арбитр РПЛ признался в принятой взятке: «Теперь у меня квартира в центре Москвы»
Хабиб и Ибрагимович сошлись в схватке по армрестлингу
«Зенит» потребовал 40 миллионов за своего игрока
