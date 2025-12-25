Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Мостовой возглавит московский клуб, схватка Хабиба и Златана, «Зенит» договорился об обмене Дивеева и другие новости

Мостовой возглавит московский клуб, схватка Хабиба и Златана, «Зенит» договорился об обмене Дивеева и другие новости

Сегодня, 00:56

В России определили лучшую команду года – она из РПЛ

Президент «Фенербахче», назначивший бывшего тренера «Спартака», оказался наркоманом

Ташуев вернулся к работе спустя полгода

Кафанов возглавит «Рубин» только до лета – известно, кто его заменит

«Зенит» и ЦСКА согласовали обмен футболистами

Мостовой возглавит футбольный клуб из Москвы

Игрок «Зенита» попал в список лучших молодых игроков не из топ-5 лиг

Экс-арбитр РПЛ признался в принятой взятке: «Теперь у меня квартира в центре Москвы»

Хабиб и Ибрагимович сошлись в схватке по армрестлингу

«Зенит» потребовал 40 миллионов за своего игрока

Главные новости
Мостовой возглавит московский клуб, схватка Хабиба и Златана, «Зенит» договорился об обмене Дивеева и другие новости
00:56
Аршавин сказал, кто выиграет от обмена Гонду на Дивеева
00:28
2
Бубнов предсказал топ-6 по итогам сезона РПЛ
00:15
4
Арустамян – о Станковиче: «Взрослый мужик не имеет права так говорить»
Вчера, 23:43
2
ФотоБывший игрок ЦСКА выложил фото в футболке «Зенита»
Вчера, 23:25
2
Ветеран ЦСКА высказался об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 23:20
«Берега потерял, ты с ним рядом не стоишь»: Бубнов раскритиковал Дасаева за его слова про Сафонова
Вчера, 22:51
10
Реакция Канчельскиса на возможное назначение Карседо в «Спартак»
Вчера, 22:40
2
Определен лучший полузащитник в истории чемпионата России
Вчера, 22:22
5
Бубнов – о Гусеве: «Эта фигура никогда не будет главным тренером»
Вчера, 22:18
1
В «Балтике» высказались о возможном уходе Талалаева из клуба
Вчера, 23:55
1
Аршавин оценил результаты «Зенита» в первой части РПЛ
Вчера, 23:34
1
Ветеран ЦСКА высказался об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 23:20
ФотоСимволическая сборная из игроков стран бывшего СССР
Вчера, 22:59
«Берега потерял, ты с ним рядом не стоишь»: Бубнов раскритиковал Дасаева за его слова про Сафонова
Вчера, 22:51
10
Реакция Канчельскиса на возможное назначение Карседо в «Спартак»
Вчера, 22:40
2
Семин прокомментировал признание Сафонова лучшим игроком «ПСЖ» в декабре
Вчера, 22:30
1
Определен лучший полузащитник в истории чемпионата России
Вчера, 22:22
5
Бубнов – о Гусеве: «Эта фигура никогда не будет главным тренером»
Вчера, 22:18
1
«Зенит» потребовал 40 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:52
5
Тарханов назвал тренера, которому стоит дать шанс в «Спартаке» вместо Карседо
Вчера, 21:39
2
ФотоХабиб и Ибрагимович сошлись в схватке по армрестлингу
Вчера, 21:32
4
«Все трое послали куда подальше»: названы имена тренеров, которых хотело «Динамо»
Вчера, 21:26
2
Экс-игрок сборной России рассказал, почему больше не ездит в Европу
Вчера, 21:14
1
Мостовой подтвердил переговоры с московским клубом: «Я в процессе»
Вчера, 20:54
3
Станкович после назначения в «Црвену Звезду» захотел подписать игрока РПЛ
Вчера, 20:41
1
Губерниев прокомментировал переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 20:27
2
Мор предложил «Спартаку» 3 кандидатуры на пост тренера
Вчера, 20:18
1
Игрок «Зенита» попал в список лучших молодых игроков не из топ-5 лиг
Вчера, 20:13
Экс-арбитр РПЛ признался в принятой взятке: «Теперь у меня квартира в центре Москвы»
Вчера, 20:04
15
Стало известно, почему Джикия отказался от перехода в «Динамо» и «Локомотив»
Вчера, 19:52
1
Мостовой возглавит футбольный клуб из Москвы
Вчера, 19:46
8
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
Вчера, 19:40
5
Селюк: «Гусев в «Динамо» будет успешнее Анчелотти»
Вчера, 19:25
Карпин сообщил подробности знаменитой стычки с Зиданом
Вчера, 19:15
Все новости
