Семин прокомментировал признание Сафонова лучшим игроком «ПСЖ» в декабре

Бывший тренер сборной России Юрий Семин высказался о Матвее Сафонове. Российский вратарь был признан лучшим игроком «ПСЖ» в декабре.

«Все абсолютно справедливо. Сафонов сыграл решающую роль в завоевании «ПСЖ» очередного титула. Не нужно забывать, что он выиграл большую конкуренцию. Плюс выйти в таком важном матче и сыграть настолько прекрасно – это отличный результат. Признание Сафонова лучшим игроком декабря дорогого стоит.

Сафонов показал свой хороший уровень. Будет ли он теперь играть чаще – это вопрос, на который даже Луис Энрике не даст точного ответа», – сказал Семин.