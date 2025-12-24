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  • Семин прокомментировал признание Сафонова лучшим игроком «ПСЖ» в декабре

Семин прокомментировал признание Сафонова лучшим игроком «ПСЖ» в декабре

24 декабря 2025, 22:30
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Бывший тренер сборной России Юрий Семин высказался о Матвее Сафонове. Российский вратарь был признан лучшим игроком «ПСЖ» в декабре.

«Все абсолютно справедливо. Сафонов сыграл решающую роль в завоевании «ПСЖ» очередного титула. Не нужно забывать, что он выиграл большую конкуренцию. Плюс выйти в таком важном матче и сыграть настолько прекрасно – это отличный результат. Признание Сафонова лучшим игроком декабря дорогого стоит.

Сафонов показал свой хороший уровень. Будет ли он теперь играть чаще – это вопрос, на который даже Луис Энрике не даст точного ответа», – сказал Семин.

  • Сафонов в декабре провел 4 матча, в которых пропустил 3 гола.
  • Вратарь помог «ПСЖ» выиграть Межконтинентальный кубок, взял 4 пенальти в финале.

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Источник: «Советский спорт»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Семин Юрий
Комментарии (2)
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алдан2014
1766619961
Мотя молодец. Похоже лучший матч в карьере
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Фукел
1766766809
Какую он выиграл конкуренцию? У третьего вратаря или у первого травмированного? Мотя молодец, держит уровень, но не надо ерунды говорить.
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