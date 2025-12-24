«Все трое послали куда подальше»: названы имена тренеров, которых хотело «Динамо»

Александр Бубнов раскрыл имена тренеров, которых хотело назначить «Динамо». Все специалисты отказали московскому клубу.

– Всe, что происходит с московским «Динамо» и с тренером – это происходит из-за того, что совет директоров, там какой он, консультативный? Степашин там самый главный. Он сейчас однозначно сказал, «Мы предлагали одному, второму, третьему», А кому предлагали – я примерно догадываюсь, и все трое послали куда подальше «Динамо».

– А на кого вы намекаете?

– Ну, Ивич, Личка. С Личкой они разговаривали. Выходили на него, да. Он отказался. Хотя они все, в принципе, готовы работать в России, потому что они, во-первых, языком владеют, во-вторых, ездили сюда. Вполне можно было и этого, до Станковича который работал, Слишковича.

– Слишкович в «Динамо»?

– А чe нет? Он в «Спартаке» работал. Не, ну я тебе говорю, могли спокойно переговоры вести. Кто у них ещe там был немец?

– Шварц.

– Шварц, да. Он отказался. А почему? Потому что он понял, что там делать нечего. Понимаешь? Нет, не в «Динамо», не в клубе. А с этим руководством – каши не сваришь.