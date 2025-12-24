Определен лучший полузащитник в истории чемпионата России

Журнал «Футбол» с помощью специальной методики выявил сильнейшего полузащитника в истории чемпионата России. Им оказался Юрий Жирков.

«При суммировании командных титулов мы рассматривали сезоны, в которых футболист принял участие хотя бы в 50% матчей. А у Жиркова в РПЛ сезона-2018/19 набралось всего 12 игр. Чемпионство добавляло в копилку десять баллов, другие медали – по пять.

Упоминания в списках 33 лучших по версии РФС оценивались 15 баллами за каждое первое место и пятью баллами – за второе или третье. Наконец, статистические достижения, как и в случае с рейтингом защитников, приносили от 20 до 1 балла в зависимости от места (с 1-го по 20-е), занятого полузащитником в историческом топ-20 по количеству матчей, голов и голевых передач», – пояснили методику исследователи.

Аналогичным образом определен и лучший форвард в истории чемпионата России.