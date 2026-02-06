Аршавин – о тренерском штабе «Динамо»: «Получился винегрет»

Андрей Аршавин высказался об изменениях в тренерском штабе московского «Динамо».

Во время зимней паузы Ролана Гусева утвердили на посту главного тренера

В его штаб вошли Юрий Жирков, Роман Шаронов и тренер по физической подготовке Агустин Киильяборда.

Динамовцы после 18 туров идут на 10-м месте в таблице РПЛ.

– Как оцените решение «Динамо» доиграть сезон с Роланом Гусевым?

– Правильно это или нет – покажет время и результат. Для меня решение логичное. Кого ты сейчас возьмешь? Полгода – это ни о чем.

Ролана ставили главным в «Динамо» в экстренных ситуациях. Один раз получилось супер, а во второй – не супер, но и не плохо.

Гусев свой, у него есть возможность подготовить команду, проявить себя. А у руководства будет больше времени понять, устраивает ли их Ролан или нет.

– Он пригласил в штаб Юрия Жиркова.

– Очень рад за Юрия Валентиновича. Я только не понял, как там оказался Роман Сергеевич Шаронов. Получился винегрет.

– Почему?

– У Шаронова свои взгляды на футбол. Не скажу, что они с Гусевым как два медведя в одной берлоге, но у Ролана другая философия и игровые принципы.

Вот Жирков точно поможет «Динамо». Может быть, он немного говорит и неброско выглядит, но картину точно не испортит.

– При этом он до «Динамо» нигде не работал.

– А когда у нас из Испании по 10 человек левых приезжает? Вы даже не знаете их имена и их заслуги. Там тоже половина не работали. Они сюда приехали, деньги получили и уехали.

А Жирков находится на своем месте. Поэтому любите своих. Тем более тех, кто с таким солидным опытом.

– Просто мы даже не могли представить его тренером.

– А Анюкова вы могли представить тренером?

– По характеру – возможно. Но Жирков же очень закрытый.

– А Анюков открытый?

– Нет, мы с точки зрения того, что Жирков – очень скромный.

– Он и есть такой. Еще раз: Жирков точно «Динамо» не помешает, в этом у меня нет сомнений.