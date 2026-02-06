Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин – о тренерском штабе «Динамо»: «Получился винегрет»

Аршавин – о тренерском штабе «Динамо»: «Получился винегрет»

6 февраля, 14:38
6

Андрей Аршавин высказался об изменениях в тренерском штабе московского «Динамо».

  • Во время зимней паузы Ролана Гусева утвердили на посту главного тренера
  • В его штаб вошли Юрий Жирков, Роман Шаронов и тренер по физической подготовке Агустин Киильяборда.
  • Динамовцы после 18 туров идут на 10-м месте в таблице РПЛ.

– Как оцените решение «Динамо» доиграть сезон с Роланом Гусевым?

– Правильно это или нет – покажет время и результат. Для меня решение логичное. Кого ты сейчас возьмешь? Полгода – это ни о чем.

Ролана ставили главным в «Динамо» в экстренных ситуациях. Один раз получилось супер, а во второй – не супер, но и не плохо.

Гусев свой, у него есть возможность подготовить команду, проявить себя. А у руководства будет больше времени понять, устраивает ли их Ролан или нет.

– Он пригласил в штаб Юрия Жиркова.

– Очень рад за Юрия Валентиновича. Я только не понял, как там оказался Роман Сергеевич Шаронов. Получился винегрет.

– Почему?

– У Шаронова свои взгляды на футбол. Не скажу, что они с Гусевым как два медведя в одной берлоге, но у Ролана другая философия и игровые принципы.

Вот Жирков точно поможет «Динамо». Может быть, он немного говорит и неброско выглядит, но картину точно не испортит.

– При этом он до «Динамо» нигде не работал.

– А когда у нас из Испании по 10 человек левых приезжает? Вы даже не знаете их имена и их заслуги. Там тоже половина не работали. Они сюда приехали, деньги получили и уехали.

А Жирков находится на своем месте. Поэтому любите своих. Тем более тех, кто с таким солидным опытом.

– Просто мы даже не могли представить его тренером.

– А Анюкова вы могли представить тренером?

– По характеру – возможно. Но Жирков же очень закрытый.

– А Анюков открытый?

– Нет, мы с точки зрения того, что Жирков – очень скромный.

– Он и есть такой. Еще раз: Жирков точно «Динамо» не помешает, в этом у меня нет сомнений.

Еще по теме:
Аршавин: «Глобально помочь «Зениту» может Тюкавин, но его не продадут» 1
Аршавин объяснил, почему Соболев не станет основным форвардом «Зенита»: «Посмотрите, как он бегает» 3
Аршавин назвал трех тренеров, которых он мог бы назначить в «Спартак» 10
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Аршавин Андрей Жирков Юрий Шаронов Роман Гусев Ролан
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1770379774
Еще не встречал человека, который о Жиркове вообще, что то плохое сказал или хотя бы негативное )))
Ответить
Бумбраш
1770380068
То ли дело в зинке.. просто идиллия.все заточены на распил народных денег
Ответить
Чилим.
1770383592
Винигрет-это один из лучших салатов
Ответить
Главные новости
«Кайсериспор» сообщил о травме Макарова – россиянин перешел в турецкий клуб неделю назад
20:51
1
Первый тренер Соболева рассказал, что происходит с футболистом
20:36
1
ВидеоДзюба назвал лучшего игрока в истории РПЛ – он провел всего 4 матча за сборную России
20:22
«Рубин» ищет замену Кузяеву из-за травмы полузащитника
20:02
2
Флорентино Перес пришел в ярость из-за поступка «Барсы» – отношения между клубами обострились
19:45
Чемпион мира-1998 объяснил, почему Сафонов лучше Шевалье
19:30
5
«Ждать осталось недолго»: России предрекли скорое возвращение в еврокубки
19:17
10
Новичка «Зенита» назвали «Балотелли на минималках»: «У Семака с ним будут большие проблемы»
18:44
10
Угальде высказался об уходе из «Спартака»
18:33
4
ФотоМама Мбаппе зарабатывает в «Реале» больше Лунина, Гюлера и других футболистов
18:17
8
Все новости
Все новости
Угальде рассказал об атмосфере в «Спартаке» после назначения Карседо
20:17
1
«Ждать осталось недолго»: России предрекли скорое возвращение в еврокубки
19:17
10
Литвинов ответил, чем его удивил Карседо: «Можно провести параллель с Абаскалем»
19:01
2
Новичка «Зенита» назвали «Балотелли на минималках»: «У Семака с ним будут большие проблемы»
18:44
10
Угальде высказался об уходе из «Спартака»
18:33
4
Бывшего игрока «Ростова» и «Локомотива» похоронили в Манчестере
18:22
1
ФотоДивеев высказался о сборах «Зенита»
18:00
2
Бубнов предложил необычного соперника для сборной России
16:43
4
ФотоЛещука обсмеяли за новую внешность
16:37
Лепсая едко пошутил над «Зенитом» после 0:3 от «Краснодара»
15:43
41
ВидеоГенич поспорил на победителя РПЛ-2025/26 – Галицкий разбил
15:32
20
Панюков рассказал о самых больших премиальных в «Динамо»
15:19
1
Опытный инсайдер оценил информацию о трансфере Кисляка в «Зенит»
15:05
2
«Спартак» не отпустил Угальде в Нидерланды
14:03
13
ФотоЛещук кардинально изменил внешность
13:31
5
Россиянин из ЦСКА может переехать в Бразилию
13:24
11
Аршавин описал трансферы ЦСКА одним прилагательным
13:09
4
Легендарный «Пельмень» готов избить игроков «Спартака»: «Просто вырублю»
12:45
24
ФотоОпределен клуб РПЛ с самыми преданными игроками
12:34
7
Фото«Спартаку» придется изменить внешний вид «Лукойл Арены»
12:15
10
«Краснодар» покупает защитника за 350 миллионов рублей
11:59
2
Появилось объяснение, почему «Спартак» не отдал Гарсию саудовцам
11:48
5
ВидеоСоболев вновь повздорил с журналистами
11:38
12
Российскому клубу предложили подписать Михаила Ефремова
11:16
ЦСКА отправил защитника в Первую лигу
11:02
ВидеоПавлюченко выбрал лучший гол в карьере
10:51
4
Тошич назвал лучшего игрока в истории РПЛ
10:45
2
Важный инсайд об атмосфере в «Спартаке»
10:35
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 