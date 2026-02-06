Кержаков определил причину увольнения Хаби Алонсо из «Реала»

Александр Кержаков высказался о январской отставке Хаби Алонсо с поста главного тренера «Реала».

«В «Байере» он был неприкасаемым авторитетом, тем человеком, который выиграл всe как футболист. А в «Реале» люди тоже по 3-4 Лиги чемпионов выигрывали, и их нужно заставить бегать туда-сюда. Это сложновато.

С Винисиусом проблема, потому что он пытался подстроиться под футбол Алонсо, но перестал при этом забивать. Сейчас Алонсо ушeл, и он опять забивает.

Алонсо пытался построить такую же игру, как в «Байере». Три центральных защитника, Гюлера начал внедрять как незаменимого футболиста, но не пошло. Потом он стал уже метаться, возвращаться к базовым настройкам «Реала».

Когда ты начинаешь дeргаться, футболисты это считывают. Можно сказать, что слили», – заявил Кержаков.