Названа официальная стоимость трансфера Козлова в ЦСКА

Официальная сумма трансфера полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА составит 130 миллионов рублей.
«Изначально сразу несколько клубов обратились к «быкам» по вопросу аренды Козлова. Однако, его возможная аренда была «заморожена». При этом, «Краснодар» готов был отпустить футболиста в случае полноценного трансфера.
В итоге ЦСКА предложил организовать полноценный переход. В свою очередь, по словам одного из источников, переход может произойти по схеме с обменом футболистов (этим, якобы, и объясняется такая невысокая сумма выкупа). Однако, другие источники опровергают какой-либо обмен. Говорят, что этой зимой с обменами ЦСКА закончит, хотя пока в этом направлении сработало успешно.
Следует отметить, что «Краснодар» в свое время заплатил за Данилу 120 миллионов рублей», – написал источник.
- 21-летний Козлов в этом сезоне провел за «Краснодар» 19 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.