Названа официальная стоимость трансфера Козлова в ЦСКА

Официальная сумма трансфера полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА составит 130 миллионов рублей.

«Изначально сразу несколько клубов обратились к «быкам» по вопросу аренды Козлова. Однако, его возможная аренда была «заморожена». При этом, «Краснодар» готов был отпустить футболиста в случае полноценного трансфера.

В итоге ЦСКА предложил организовать полноценный переход. В свою очередь, по словам одного из источников, переход может произойти по схеме с обменом футболистов (этим, якобы, и объясняется такая невысокая сумма выкупа). Однако, другие источники опровергают какой-либо обмен. Говорят, что этой зимой с обменами ЦСКА закончит, хотя пока в этом направлении сработало успешно.

Следует отметить, что «Краснодар» в свое время заплатил за Данилу 120 миллионов рублей», – написал источник.