Орлов одним словом охарактеризовал новичка «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о Джоне Дуране, который в ближайшее время станет игроком «Зенита».

Ожидается, что 22-летний колумбиец присоединится к клубу РПЛ на правах аренды без опции выкупа.

«Дуран очень непростой. Ему 22 года, и он уже зарекомендовал себя как человек с разными взглядами и на то, и на это. Неуправляемый.

Как и всех талантливых людей, его очень сложно направить в нужное русло. Но у нас есть Барриос. Считаю, что он будет персональным психологом Дурана.

Он будет как отец, постарше. Тем более Барриос в своe время входил в десятку лучших опорников в мире! Сейчас, конечно, годы прошли, есть недостатки. Но всe равно ведущий игрок. И второй капитан после Дугласа Сантоса», – заявил Орлов.