Орлов одним словом охарактеризовал новичка «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о Джоне Дуране, который в ближайшее время станет игроком «Зенита».
Ожидается, что 22-летний колумбиец присоединится к клубу РПЛ на правах аренды без опции выкупа.
«Дуран очень непростой. Ему 22 года, и он уже зарекомендовал себя как человек с разными взглядами и на то, и на это. Неуправляемый.
Как и всех талантливых людей, его очень сложно направить в нужное русло. Но у нас есть Барриос. Считаю, что он будет персональным психологом Дурана.
Он будет как отец, постарше. Тем более Барриос в своe время входил в десятку лучших опорников в мире! Сейчас, конечно, годы прошли, есть недостатки. Но всe равно ведущий игрок. И второй капитан после Дугласа Сантоса», – заявил Орлов.
- Дуран уже прилетел в Санкт-Петербург.
- В составе «Фенербахче» он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
- До этого форвард полгода провел в «Аль-Насре», который заплатил за его трансфер 77 млн евро.
Источник: «Чемпионат»