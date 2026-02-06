Введите ваш ник на сайте
  Андронов раскрыл, что Миллер запретил говорить на «Матч ТВ»

Андронов раскрыл, что Миллер запретил говорить на «Матч ТВ»

Сегодня, 12:12
17

Комментатор Алексей Андронов рассказал о запретах на «Матч ТВ», введенных председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

Андронов сделал репост публикации из телеграм-канала «Спорт и сплетни», в которой говорится: «Забавная новость из стана одного федерального спортивного канала. Когда Гонду пришел в «Зенит», был выпущен циркуляр, что под страхом увольнения ведущие и комментаторы должны называть его только Лусиано. Без вариантов. Сейчас Гонду перешел в ЦСКА – запрет сразу же сняли».

«Могу просто подтвердить: все так и было! А еще – это когда я работал, Батурин, Дементьев, Шмурнов (признан Минюстом РФ иностранным агентом), Розанов и Вася [Уткин] были живы – был издан циркуляр А. Б. Миллером. Нельзя говорить «питерцы». Только и исключительно «петербуржцы». Людей от эфира отстраняли за прорвавшееся… 😤», – написал Андронов.

  • Владелец «Матч ТВ» – холдинг «Газпром-Медиа».
  • ПАО «Газпром» – генеральный спонсор «Зенита».
  • Алексей Миллер – председатель правления ПАО «Газпром».

Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Гонду Лусиано
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1770372324
Поэтому не матч тв, а срач тв.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1770374247
н-да.... идиотизм в отдельно взятых компаниях искоренить и победить невозможно...
Ответить
...уефан
1770374706
...вот, он где - "Испанский стыд"!...
Ответить
OldenVad
1770374860
Теперь понятно кто главный в рпл
Ответить
Бумбраш
1770377221
А кто то этим удивлен?
Ответить
гууд
1770377297
четко расписали: Владелец «Матч ТВ» – холдинг «Газпром-Медиа». ПАО «Газпром» – генеральный спонсор «Зенита». Алексей Миллер – председатель правления ПАО «Газпром». только последнию фразу надо было написать: председатель правления ПАО «Газпром» - Алексей Миллер. редактор первый раз тебя хвалю )))
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1770378610
Да так-то давно уже все знают, как ручные комментаторы комментируют матчи газовых, где им можно пасть открывать, а где нет, просто озвучил то, что и так все знали.
Ответить
Дубина
1770383242
Все под газпромом!! Миллер всех адекватный спортивных комментаторов убрал с газпром тв которые говорили правду про зенит!! Всех адекватных футбольных экспертов даже вовку быстрова,а оставил таких клоунов как аршавин с булановым и чердака с геничем пьяниц)))) И как тут зеня не ЗПРФ????
Ответить
Павелий
1770384122
ЗПРФ!
Ответить
Айболид
1770387117
Андронов сделал репост публикации из телеграм-канала «Спорт и сплетни» (с) название "говорящее" . ну бумПарашам сойдёт №А еще – это когда я работал, ...." А чё уже не работает ? То то из него и полилось .
Ответить
