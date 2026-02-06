Андронов раскрыл, что Миллер запретил говорить на «Матч ТВ»

Комментатор Алексей Андронов рассказал о запретах на «Матч ТВ», введенных председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

Андронов сделал репост публикации из телеграм-канала «Спорт и сплетни», в которой говорится: «Забавная новость из стана одного федерального спортивного канала. Когда Гонду пришел в «Зенит», был выпущен циркуляр, что под страхом увольнения ведущие и комментаторы должны называть его только Лусиано. Без вариантов. Сейчас Гонду перешел в ЦСКА – запрет сразу же сняли».

«Могу просто подтвердить: все так и было! А еще – это когда я работал, Батурин, Дементьев, Шмурнов (признан Минюстом РФ иностранным агентом), Розанов и Вася [Уткин] были живы – был издан циркуляр А. Б. Миллером. Нельзя говорить «питерцы». Только и исключительно «петербуржцы». Людей от эфира отстраняли за прорвавшееся… 😤», – написал Андронов.