Новые подробности трансфера Козлова из «Краснодара» в ЦСКА

Стало известно, когда атакующий полузащитник Данила Козлов завершит свой переход в ЦСКА из «Краснодара».
Планируется, что сделка будет закрыта до конца текущей недели.
«Переход Козлова из «Краснодара» в ЦСКА еще в процессе. Это вопрос двух ближайших дней.
Игрок проходит медосмотр перед оформлением трансфера, после чего подпишет контракт на 3,5 года с опцией продления еще на один сезон», – сообщил источник.
- 21-летний Козлов в этом сезоне провел 19 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
- «Краснодар» купил его у «Балтики» летом 2024 года за 1,25 миллиона евро.
- Сообщалось, что хавбек решил сменить команду из-за отсутствия чeткой позиции в составе.
Источник: «Р-Спорт»