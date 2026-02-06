Новые подробности трансфера Козлова из «Краснодара» в ЦСКА

Стало известно, когда атакующий полузащитник Данила Козлов завершит свой переход в ЦСКА из «Краснодара».

Планируется, что сделка будет закрыта до конца текущей недели.

«Переход Козлова из «Краснодара» в ЦСКА еще в процессе. Это вопрос двух ближайших дней.

Игрок проходит медосмотр перед оформлением трансфера, после чего подпишет контракт на 3,5 года с опцией продления еще на один сезон», – сообщил источник.