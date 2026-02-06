Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Стало известно, почему Козлов решил уйти в ЦСКА из «Краснодара»

Стало известно, почему Козлов решил уйти в ЦСКА из «Краснодара»

Сегодня, 10:35
3

Полузащитник Данила Козлов прилетел в Москву, чтобы пройти медосмотр перед трансфером в ЦСКА.

«Данила Козлов покинул «Краснодар» из-за отсутствия чeткой позиции в составе. Футболиста раздражало, что его используют как затычку то на фланге, то в центре, без стабильного игрового времени.

Интерес ЦСКА возник ещe полтора года назад, когда Данила был игроком «Балтики». Козлов выбирал между клубами, но остановился на «Краснодаре», потому что ЦСКА тогда находился в перестройке после ухода главного тренера Владимира Федотова.

Сейчас стороны вернулись к диалогу и смогли быстро договориться. Данила хочет начать играть как можно скорее, поэтому уже сегодня утром прилетел в Москву, где проходит медобследование», – написал источник.

  • ЦСКА выплатит за трансфер около 1 миллиона евро.
  • 21-летний Козлов в этом сезоне провел за «Краснодар» 19 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
  • Он подпишет с московским клубом контракт по схеме 3,5+1.

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Козлов Данила
Интерес
Вердикт : везде временно.
Чермындыр
В теории его можно отправить на правый фланг вместо Кругового. Круговой обратно на родную позицию ЛЗ, а Мойзеса в центр обороны вместо Дивеева
Snezhanovadwa
