Стало известно, почему Козлов решил уйти в ЦСКА из «Краснодара»

Полузащитник Данила Козлов прилетел в Москву, чтобы пройти медосмотр перед трансфером в ЦСКА.

«Данила Козлов покинул «Краснодар» из-за отсутствия чeткой позиции в составе. Футболиста раздражало, что его используют как затычку то на фланге, то в центре, без стабильного игрового времени.

Интерес ЦСКА возник ещe полтора года назад, когда Данила был игроком «Балтики». Козлов выбирал между клубами, но остановился на «Краснодаре», потому что ЦСКА тогда находился в перестройке после ухода главного тренера Владимира Федотова.

Сейчас стороны вернулись к диалогу и смогли быстро договориться. Данила хочет начать играть как можно скорее, поэтому уже сегодня утром прилетел в Москву, где проходит медобследование», – написал источник.