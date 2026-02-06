На «Матч ТВ» сняли запрет в отношении Гонду

На «Матч ТВ» разрешили называть нападающего ЦСКА Лусиано Гонду по фамилии.

По данным журналиста Николая Еременко, ранее на одном федеральном телеканале был выпущен циркуляр, что под страхом увольнения ведущие и комментаторы должны называть игрока только Лусиано.

Запрет был снят сразу же после ухода форварда из «Зенита».