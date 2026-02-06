На «Матч ТВ» сняли запрет в отношении Гонду

На «Матч ТВ» разрешили называть нападающего ЦСКА Лусиано Гонду по фамилии.
По данным журналиста Николая Еременко, ранее на одном федеральном телеканале был выпущен циркуляр, что под страхом увольнения ведущие и комментаторы должны называть игрока только Лусиано.
Запрет был снят сразу же после ухода форварда из «Зенита».
- 24-летний форвард Лусиано Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА 11 января в обмен на 26-летнего защитника Игоря Дивеева и 2 миллиона евро.
- В этом сезоне аргентинец провел за «Зенит» 22 матча, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
- Питерцы подписали Гонду 27 августа 2024 года, выкупив его у «Архентинос Хуниорс» за 3,18 миллиона евро без учета бонусов.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»