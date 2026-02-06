Игрок ЦСКА поблагодарил «Зенит» за трансфер Гонду

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался о переходе в команду нападающего Лусиано Гонду из «Зенита».
– Какое мнение о переходе Лусиано?
– Мы благодарим «Зенит» за приход такого игрока. Это тот игрок, которого ЦСКА достаточно долго искал. Тот игрок, который придерживает мяч, сохраняет его, присутствует в штрафной. С первого дня, когда он стал с нами тренироваться, мы все поняли, что он очень много положительного принесет в нашу команду.
- 24-летний форвард Лусиано Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА 11 января в обмен на 26-летнего защитника Игоря Дивеева и 2 миллиона евро.
- В этом сезоне аргентинец провел за «Зенит» 22 матча, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»