Игрок ЦСКА поблагодарил «Зенит» за трансфер Гонду

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался о переходе в команду нападающего Лусиано Гонду из «Зенита».

– Какое мнение о переходе Лусиано?

– Мы благодарим «Зенит» за приход такого игрока. Это тот игрок, которого ЦСКА достаточно долго искал. Тот игрок, который придерживает мяч, сохраняет его, присутствует в штрафной. С первого дня, когда он стал с нами тренироваться, мы все поняли, что он очень много положительного принесет в нашу команду.