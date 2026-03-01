В «Локо» одним словом объяснили судейские скандалы в РПЛ

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о судействе в матче с «Пари НН» (2:1).
– Ваше мнение о матче и конкретно о пенальти в ворота «Локо» – мнения по этому решению арбитра звучат максимально жесткие.
– По игре – ребята красавцы. Вытащили игру. По пенальти – сомнительное решение арбитра. Подумаем и примем решение, будем ли обращаться в ЭСК.
– С чем связываете вал претензий к рефери в туре – нет ни одного матча, по которому к арбитрам нет вопросов.
– Засиделись, наверное.
- В первых матчах возобновившегося сезона РПЛ случились казусы с прорисовкой офсайдных линий. Они спорные, поскольку чертятся руками судей на ВАР.
- По ситуации выступил президент лиги Александра Алаев. Он обозначил необходимость заняться усовершенствованием офсайдных линий.
- Сегодня, 1 марта, 19-й тур РПЛ продолжится тремя встречами. Начнется игровой день в 13:00 мск встречей «Динамо» и «Крыльев Советов».
Источник: «РБ Спорт»