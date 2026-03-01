В «Локо» одним словом объяснили судейские скандалы в РПЛ

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о судействе в матче с «Пари НН» (2:1).

– Ваше мнение о матче и конкретно о пенальти в ворота «Локо» – мнения по этому решению арбитра звучат максимально жесткие.

– По игре – ребята красавцы. Вытащили игру. По пенальти – сомнительное решение арбитра. Подумаем и примем решение, будем ли обращаться в ЭСК.

– С чем связываете вал претензий к рефери в туре – нет ни одного матча, по которому к арбитрам нет вопросов.

– Засиделись, наверное.