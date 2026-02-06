Введите ваш ник на сайте
Лучший бомбардир в истории АПЛ раскритиковал Роналду

6 февраля, 15:27
1

Алан Ширер высказался о поведении нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

  • 41-летний футболист устроил забастовку.
  • Он считает, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) более лояльно относится к «Аль-Хилялю» и выделяет конкуренту больше денег.
  • Роналду уже пропустил один матч и сегодня может бойкотировать второй.

«Не думал, что люди, зарабатывающие более 400 тысяч фунтов в день, могут объявлять забастовку. Наверное, это приятно – сказать, что не выйдешь на работу, несмотря на такие деньги.

Но если вдуматься, это выглядит странно. Он суперзвезда, а забастовка на таком уровне выглядит некрасиво», – заявил лучший бомбардир в истории АПЛ (Ширер забил 260 голов).

Источник: Goal
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану Ширер Алан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1770381572
Если это правда забастовка, то да, как минимум странно, согласен с Ширером, но че т мне кажется они там мутят и никакой забастовки нет))
Ответить
