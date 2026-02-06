Аршавин назвал трех тренеров, которых он мог бы назначить в «Спартак»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сказал, что выбирал бы главного тренера для «Спартака» из трех специалистов.

– Многие российские тренеры возмущены, что их не зовут в «Спартак» и что команду возглавляют только иностранцы.

– Следующий, кто у них может быть из россиян, – Талалаев. Либо Черчесов... Или Карпин!

– Карпин больше на совмещение не пойдет. А Черчесова вряд ли отпустит «Ахмат».

– Если «Спартак» захочет, они выкупят Станислава Саламовича. Если бы я выбирал, то из тройки Талалаев – Черчесов – Карпин.

– Говорят, что Талалаева даже предлагали «Спартаку», но те отказались.

– Правильно, Андрей Викторович только полгода нормально работает. Если он сейчас бомбанет и войдет в четверку, то шансы увеличатся.