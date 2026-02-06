Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин назвал трех тренеров, которых он мог бы назначить в «Спартак»

Аршавин назвал трех тренеров, которых он мог бы назначить в «Спартак»

Сегодня, 08:48
8

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сказал, что выбирал бы главного тренера для «Спартака» из трех специалистов.

– Многие российские тренеры возмущены, что их не зовут в «Спартак» и что команду возглавляют только иностранцы.

– Следующий, кто у них может быть из россиян, – Талалаев. Либо Черчесов... Или Карпин!

– Карпин больше на совмещение не пойдет. А Черчесова вряд ли отпустит «Ахмат».

– Если «Спартак» захочет, они выкупят Станислава Саламовича. Если бы я выбирал, то из тройки Талалаев – Черчесов – Карпин.

– Говорят, что Талалаева даже предлагали «Спартаку», но те отказались.

– Правильно, Андрей Викторович только полгода нормально работает. Если он сейчас бомбанет и войдет в четверку, то шансы увеличатся.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Балтика Спартак Аршавин Андрей Черчесов Станислав Карпин Валерий Талалаев Андрей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1770357999
Зови их, пожалуйста, в свой родной ........к.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1770358791
арШАВКА уже задолбал, льётся из каждого унитаза
Ответить
Император Бомжей
1770360319
Каких не тех тренеров, видет Аршавин у руля Спартака)) Специально, что бы конкурентов поменьше было у Зенита
Ответить
mutabor0992
1770361277
Как же уже надоели ЭТИ советчики-мИнетчики!
Ответить
ПалкоВводецъ007
1770363351
Кроме Пердива никто их не спасёт. Только очищение пердивом. Гыгыгы
Ответить
NewLife
1770366662
Давай их всех трех предлагай радужным загорелым. От.битесь от Спартака.
Ответить
rash1959
1770366935
арШавка, ты лучше свои козявки из носа выбирай
Ответить
Бумбраш
1770368066
Шершавкин,возглавь ка ты колонну.советчик буев.в Спартаке только советов гнусавой бабёнки не хватало
Ответить
