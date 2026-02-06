Введите ваш ник на сайте
Орлов – о переходе Гонду из «Зенита» в ЦСКА: «Очень противненькая история»

Сегодня, 14:59
17

Комментатор Геннадий Орлов высказался о трансфере Лусиано Гонду в ЦСКА.

  • Аргентинца забрали из «Зенита» в обмен на Игоря Дивеева.
  • Форвард забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 51 матче после переезда в Россию.

«Это миграция игроков. Никто не обидел Лусиано, он пошeл на хорошие деньги в ЦСКА. Так получилось, так бывает, к этому надо спокойно относиться. Не упрекать же кого-то…

Пожелаем успехов Лусиано. «Зенит» открыл для него российский рынок. И, конечно, история очень противненькая…

Потому что Лусиано будет играть против «Зенита» и может нам забить. Однако пусть победит сильнейший!» – заявил Орлов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Гонду Лусиано Орлов Геннадий
Император Бомжей
1770379550
Дивеев тоже может забить Зениту, по инерции)))
Ответить
biber.ru
1770381555
У деда только свои ворота на поле.
Ответить
Dr Metal
1770382600
Ну пусть выкупят всех нападающих рпл и будут им полузащитники забивать )
Ответить
Mirak92
1770384019
Мерзкий дед
Ответить
Бумбраш
1770384793
..Пожелаем успехов Лусиано. «Зенит» открыл для него российский рынок. И, конечно, история очень противненькая…..-что в голове у деда? Вывезите его из болота на свежий воздух
Ответить
Дубина
1770384958
У деда долгий отходняк после НГ!!
Ответить
Юбиляр
1770384997
Там вся история существования Зенита противненькая! ЗПРФ! Гыгыгы
Ответить
ПалкоВводецъ007
1770386603
Непонятная сделка. Явно усиление коней, а взамен посредственность. Гыгыгы
Ответить
Айболид
1770387554
тут бумПараш уже усилился своим сожителем - "гуДалином фыкысымы"
Ответить
