Орлов – о переходе Гонду из «Зенита» в ЦСКА: «Очень противненькая история»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о трансфере Лусиано Гонду в ЦСКА.

Аргентинца забрали из «Зенита» в обмен на Игоря Дивеева.

Форвард забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 51 матче после переезда в Россию.

«Это миграция игроков. Никто не обидел Лусиано, он пошeл на хорошие деньги в ЦСКА. Так получилось, так бывает, к этому надо спокойно относиться. Не упрекать же кого-то…

Пожелаем успехов Лусиано. «Зенит» открыл для него российский рынок. И, конечно, история очень противненькая…

Потому что Лусиано будет играть против «Зенита» и может нам забить. Однако пусть победит сильнейший!» – заявил Орлов.