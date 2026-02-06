Зенитовец Ерохин получил сертификат УЕФА

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прошел обучение по программе UEFA CFM Players edition для действующих игроков.

Он получил знания в области управления футболом и академической квалификации.

«Формат был насыщенным: мы смотрели онлайн-лекции от лучших преподавателей европейских вузов и сотрудников УЕФА, а потом отрабатывали все на практике.

Например, моделировали кризисные ситуации во время организации крупных матчей Лиги чемпионов или Лиги Европы, где нужно было быстро принимать четкие решения», – рассказал 36-летний Ерохин.