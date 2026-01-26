«Шурку» Ерохина обвинили в том, что он закрывает дорогу молодым зенитовцам

Петербургский журналист Кирилл Легков оценил победу «Зенита» над «Шанхай Порт» (6:0) в товарищеском матче.

«Зенит» снова обыграл на сборе в Катаре «Шанхай Порт». И снова Соболев. И снова Ерохин – даже два. А также 17-летний Даниил Кондаков и 18-летний Матвей Иванов.

Вот из-за таких, как Шурка Ерохин, которому 36, молодым и не пробиться в состав СБГ», – написал Легков.