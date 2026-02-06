Введите ваш ник на сайте
  Аленичев оценил шансы «Спартака» с Карседо попасть в топ-3 в этом сезоне

Аленичев оценил шансы «Спартака» с Карседо попасть в топ-3 в этом сезоне

Сегодня, 09:28
10

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что ему надоела частая смена специалистов во главе московского клуба.

С 5 января главным тренером красно-белых стал Хуан Карлос Карседо.

«Это уже не только я говорю, многие специалисты говорят, что немножко надоедает, в том числе и спартаковским болельщикам, то, что меняют тренеров.

Я не могу ответить, насколько положительным этот приход будет для «Спартака». Давайте подождем, как они проведут подготовку ко второй части сезона, посмотрим на первые игры. После трех-четырех игр будет понимание, какой философии придерживается этот тренер и как команда в целом будет выглядеть функционально.

Понятно, о чемпионстве, о первом-втором месте, можно забыть, потому что все понятно: борьба развернется между «Краснодаром» и «Зенитом». Но попасть в тройку у «Спартака» будет шанс, если команда не будет терять очки в первую очередь против аутсайдеров, команд, которые находятся во второй восьмерке.

Если посмотреть статистику, то мы увидим, сколько «Спартак» уже потерял в первой части чемпионата против этих команд. Конечно, против лидеров нужно играть с максимальной концентрацией, максимальной отдачей. Так оно и будет, в этом даже не сомневаюсь.

Если будут положительные результаты и очковых потерь не будет именно против команд из второй восьмерки, то «Спартак» в состоянии зацепиться за третье место», – сказал Аленичев.

  • «Спартак» занимает 6-е мессто в РПЛ с 29 очками после 18 туров. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 очков, а от идущего третьим «Локомотива» – на 8.
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Карседо Хуан Карлос
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1770360171
Ничего сложного не вижу, что бы Спартак попал в топ 3 и поборолся за кубок в этом сезоне))) Состав позволяет, да, чемпионство не светит, но в топ 3 попасть можно, даже со Станковичем можно было))
Ответить
рылы
1770360873
москва уже настолько капитально отлетела, что даже второе место будет чудом. самый прикол был не так давно, когда первые 2 места взяли зенит и сочи. прикиньте - сочи обскакал всю москву! жесть) позор тарасятнику))
Ответить
R_a_i_n
1770364275
Что бы подняться на третье место, нужно выиграть все матчи и ждать осечек вышестоящих. Маловероятно.
Ответить
VVM1964
1770364425
В пятёрку попасть реально, мало того думаю, что так и будет, а вот в тройку ??? Надо чтобы 3 !!! команды хорошенько обгадились по весне, а Спартак выдал чумовой отрезок - слабо верится! Хотя конечно это футбол и тут всякое бывает... Но концентрироваться надо прежде всего на кубке !
Ответить
NewLife
1770366491
Бессодержательный пустой треп не о чем(
Ответить
Бумбраш
1770368433
Зачем что то оценивать,когда ещё ничего не началось?
Ответить
Интерес
1770369435
"Спартак" в тройке, это как ...нет таких эпитетов.Задача на сезон-обогнать осквернителя-"Балтику".Благо, что больше матчей с ней не ожидается.
Ответить
