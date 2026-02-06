В саудовской лиге прокомментировали ситуацию с Роналду

Представитель чемпионата Саудовской Аравии оценил ситуацию с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Саудовская лига построена на основе простого принципа: каждый клуб действует независимо по одним и тем же правилам.

У клубов есть свои советы директоров, свои руководители и свое футбольное руководство. Решения по кадровым вопросам, расходам и стратегии принимаются этими клубами в рамках финансовой системы, разработанной для обеспечения устойчивости и конкурентного баланса. Эта система в равной степени применима ко всей лиге.

Криштиану был полностью вовлечен в проект «Аль-Насра» с момента своего прихода и сыграл важную роль в росте клуба и его амбициях. Как и любой элитный игрок, он хочет побеждать. Но ни один человек, каким бы значимым он ни был, не может принимать решения за пределами своего клуба.

Недавняя трансферная деятельность наглядно демонстрирует эту независимость. Один клуб укрепился определенным образом. Другой выбрал другой подход. Это были решения самих клубов, принятые в рамках утвержденных финансовых параметров.

Уровень конкуренции в лиге говорит сам за себя. С учетом того, что четверку сильнейших разделяет всего несколько очков, борьба за титул продолжается. Такой уровень баланса отражает систему, которая работает так, как задумано.

Основное внимание по-прежнему уделяется футболу – на поле, где ему самое место, – и поддержанию надежной конкурентной борьбы для игроков и болельщиков», – заявил представитель лиги.