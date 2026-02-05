«Краснодар» собирается усилить две позиции

Стали известны трансферные планы «Краснодара».
Действующий чемпион РПЛ собирается усилить две позиции.
Клуб ищет футболиста, способного сыграть на позициях «десятки» и вингера. Рассматриваются как россияне, так и легионеры.
Также краснодарцам нужен правый защитник. В этом случае потенциальный новичок должен быть с паспортом РФ.
- 2 февраля «Краснодар» продал «Лиллю» Гаэтана Перрена.
- Атакующий полузащитник Данила Козлов близок к переходу в ЦСКА.
- Сообщалось, что у южан есть шорт-лист из трех правых защитников.
Источник: «Евро-футбол»