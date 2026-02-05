«Краснодар» собирается усилить две позиции

Стали известны трансферные планы «Краснодара».

Действующий чемпион РПЛ собирается усилить две позиции.

Клуб ищет футболиста, способного сыграть на позициях «десятки» и вингера. Рассматриваются как россияне, так и легионеры.

Также краснодарцам нужен правый защитник. В этом случае потенциальный новичок должен быть с паспортом РФ.