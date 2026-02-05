Пономарев отреагировал на требование эстонских клубов исключить Россию из УЕФА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев дал оценку обращению 28 эстонских клубов.

Они направили письмо генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.

Эстонцы потребовали прекратить солидарные выплаты российским командами и убрать их из структуры УЕФА.

«Нам не надо вообще обращать на них внимание, замечать этих плебеев. Можно посоветовать прочитать им басню Крылова «Слон и моська». Они ведь только и хотят того, чтобы мы на них обратили внимание.

Надо «замолчать» Эстонию и забыть о ней, ее не существует. Просто чудаки какие-то. Да и черт с ними», – сказал Пономарев.