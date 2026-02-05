Пономарев отреагировал на требование эстонских клубов исключить Россию из УЕФА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев дал оценку обращению 28 эстонских клубов.
- Они направили письмо генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.
- Эстонцы потребовали прекратить солидарные выплаты российским командами и убрать их из структуры УЕФА.
«Нам не надо вообще обращать на них внимание, замечать этих плебеев. Можно посоветовать прочитать им басню Крылова «Слон и моська». Они ведь только и хотят того, чтобы мы на них обратили внимание.
Надо «замолчать» Эстонию и забыть о ней, ее не существует. Просто чудаки какие-то. Да и черт с ними», – сказал Пономарев.
Источник: «Р-Спорт»