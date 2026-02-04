Введите ваш ник на сайте
28 эстонских клубов потребовали исключить Россию из УЕФА

Сегодня, 16:42
24

В Эстонии возмущены тем, что российские команды продолжают получать солидарные выплаты от УЕФА.

28 эстонских клубов, среди которых «Левадия», «Пайде», «Таммека», «Харью», «Пярну Вапрус» и «Нымме Калью» из высшего дивизиона, потребовали прекратить выплаты и убрать Россию из структуры УЕФА.

Как сообщает Delfi, они направили письмо генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.

«Клубы, подписавшие обращение, ясно понимают, что выплаты России не соответствуют этическим принципам европейского футбольного сообщества», – объяснил инициативу председатель правления «Тарту Велко» Март Раамат.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Эстония. Премиум Лига Левадия Пайде Таммека Харью Пярну Вапрус Нымме Калью
Хулиганин
1770214769
С Гулькин х.. Эстония и отступать некуда. Позади Таллинн. 28 тормозов
Ответить
Император 1
1770214846
Может выплаты ФИФА не платить
Ответить
Бумбраш
1770214873
Эстонский футбольный клуб -звучит как проклятье)))
Ответить
FROLL007
1770216454
В Эстонии полностью расхищен алмазный фонд: пропали все три стеклореза. Гыгыгы
Ответить
FROLL007
1770216555
У эстонского футболиста спрашивает репортер, почему украинцы проиграли. - Онни слиищком мэддленно бэгалли... Гыгыгы
Ответить
АлексМак
1770216587
Они могут претендовать только на губозакатывательную машинку и ручной тормоз от поездов дальнего следования, а не на такие запросы.
Ответить
Чугунный скороход
1770217229
Ооо.. какая "великая" кучка говна завоняла..
Ответить
рылы
1770217896
там выплат-то всего кот наплакал. 10 лямов с копейками, начиная с 2022. надо как-нибудь сгонять в ивангород (чуть больше часа ехать), да показать эстонцам фак через речку нарва. или голую жопу, но тогда нужно привлечь какого-нибудь спартача, типа Goodwin_ФКСМ или бумбраша, которые с радостью выполнят эту миссию, им лишь бы очком посветить. и получить разрешение в фсб на провоз такого животного (город пограничный, закрытый, так просто заехать нельзя).
Ответить
gor77
1770221568
Даже...)))) Только анекдот в помощь: Едут в электричке в Прибалтике разные люди. Какой-то русский везёт здоровенный баул с туалетной бумагой. Один из прибалтов ехидно спрашивает: - С каких это пор русские задницу бумагой вытирать стали? - Как только её перестали прибалты вылизывать!)))))
Ответить
subbotaspartak
1770223040
28 клубов, типа 28 городов. Людям на заметку.
Ответить
