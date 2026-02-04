28 эстонских клубов потребовали исключить Россию из УЕФА

В Эстонии возмущены тем, что российские команды продолжают получать солидарные выплаты от УЕФА.

28 эстонских клубов, среди которых «Левадия», «Пайде», «Таммека», «Харью», «Пярну Вапрус» и «Нымме Калью» из высшего дивизиона, потребовали прекратить выплаты и убрать Россию из структуры УЕФА.

Как сообщает Delfi, они направили письмо генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.

«Клубы, подписавшие обращение, ясно понимают, что выплаты России не соответствуют этическим принципам европейского футбольного сообщества», – объяснил инициативу председатель правления «Тарту Велко» Март Раамат.