Бубнов охарактеризовал 22-миллионного новичка «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о новом полузащитнике «Зенита» Джоне Джоне.

«Очень большое впечатление произвeл. Во-первых, очень мощный игрок, высокий. Как этот, как его, Энрике, да? Такого же роста, очень техничный. Но Энрике всe-таки побыстрее и, быть может, даже лучше дриблингом владеет.

Но этот здорово в пас играет, может и голевую отдать, и пробить. Всe умеет. Очень хороший игрок, перспективный. Он им 100% принесeт пользу. Удачное приобретение», – считает Бубнов.