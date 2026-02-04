Бубнов охарактеризовал 22-миллионного новичка «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о новом полузащитнике «Зенита» Джоне Джоне.
«Очень большое впечатление произвeл. Во-первых, очень мощный игрок, высокий. Как этот, как его, Энрике, да? Такого же роста, очень техничный. Но Энрике всe-таки побыстрее и, быть может, даже лучше дриблингом владеет.
Но этот здорово в пас играет, может и голевую отдать, и пробить. Всe умеет. Очень хороший игрок, перспективный. Он им 100% принесeт пользу. Удачное приобретение», – считает Бубнов.
- Джон Джон перешел из «Брагантино» за 18+4 млн евро.
- В составе предыдущей команды хавбек забил 20 голов и сделал 14 ассистов в 76 матчах.
- Новичок заключил с «Зенитом» контракт до лета 2031 года.
- Он дебютировал в игре Зимнего кубка РПЛ против «Динамо» (2:1) и отметился результативной передачей.
Источник: «Коммент.Шоу»