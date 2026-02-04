Введите ваш ник на сайте
Бубнов охарактеризовал 22-миллионного новичка «Зенита»

Сегодня, 17:56
5

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о новом полузащитнике «Зенита» Джоне Джоне.

«Очень большое впечатление произвeл. Во-первых, очень мощный игрок, высокий. Как этот, как его, Энрике, да? Такого же роста, очень техничный. Но Энрике всe-таки побыстрее и, быть может, даже лучше дриблингом владеет.

Но этот здорово в пас играет, может и голевую отдать, и пробить. Всe умеет. Очень хороший игрок, перспективный. Он им 100% принесeт пользу. Удачное приобретение», – считает Бубнов.

  • Джон Джон перешел из «Брагантино» за 18+4 млн евро.
  • В составе предыдущей команды хавбек забил 20 голов и сделал 14 ассистов в 76 матчах.
  • Новичок заключил с «Зенитом» контракт до лета 2031 года.
  • Он дебютировал в игре Зимнего кубка РПЛ против «Динамо» (2:1) и отметился результативной передачей.

Пингвины Антарктиды/Форпо
1770217754
Из книги Бубнова о нравах у москвичей в Спартаке: когда я только пришёл в команду, то один раз на базе меня пригласили на собрание, вошёл в офис а там сидят Гаврилов, Дасаев и Черенков, и говорят, что завтра договорняк... ❝ И вот я думаю: вся моя жизнь — это разрастающийся круговорот ***еца. ❞ Раст Коул True Detective)
Ответить
FROLL007
1770217879
Так он в первом же матче отдал голевую передачу на Ерохина. Гыгыгы
Ответить
FWSPM
1770218710
бубнов весь эфир вылизывал задницу газовым
Ответить
рылы
1770219051
178 см - это высокий? по факту нашли замену клаудиньо год спустя. посмотрим, будет ли он играть так же. но по деньгам не так выгодно. клаудиньо: стоил 11 лямов. зенит заплатил 12. продали за 20. всё ок. джон джон: стоит так же 11 лямов, но зенит заплатил 20. уже не очень.
Ответить
...уефан
1770219461
...таблетку подменили! Наверное, Миллер)...
Ответить
