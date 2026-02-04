Определен лучший игрок России в 21-м веке

«Спорт-Экспресс» подвел итоги голосования на лучшего игрока России в этом веке.

«СЭ» провел большое голосование, в котором участвовали как наши журналисты, так и представители других ведущих СМИ и комментаторы «Матч ТВ» и Okko, чтобы ответить на вопрос, кто лучший футболист России в этом столетии.

Каждый участник опроса должен был назвать свой топ-10, отдельно оговаривалось, что достижения игрока до 1 января 2001 года не учитываются. За первое место футболист получал 10 баллов, за второе – 9, за десятое – 1. Затем все очки суммировались в общую таблицу», – написали организаторы.

Лучшим оказался Андрей Аршавин. Таблица с результатами выглядит так.