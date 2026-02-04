Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Определен лучший игрок России в 21-м веке

Сегодня, 09:47
21

«Спорт-Экспресс» подвел итоги голосования на лучшего игрока России в этом веке.

«СЭ» провел большое голосование, в котором участвовали как наши журналисты, так и представители других ведущих СМИ и комментаторы «Матч ТВ» и Okko, чтобы ответить на вопрос, кто лучший футболист России в этом столетии.

Каждый участник опроса должен был назвать свой топ-10, отдельно оговаривалось, что достижения игрока до 1 января 2001 года не учитываются. За первое место футболист получал 10 баллов, за второе – 9, за десятое – 1. Затем все очки суммировались в общую таблицу», – написали организаторы.

Лучшим оказался Андрей Аршавин. Таблица с результатами выглядит так.

  • Больше всего матчей в карьере Аршавин провел за «Зенит».
  • С командой он взял Кубок и Суперкубок УЕФА.
  • В Европе Андрей выступал за «Арсенал».

Еще по теме:
«Только жрете»: Гусев – о блогах Аршавина и Радимова
Аршавина окатили холодной водой в прямом эфире 1
Черданцев объяснил, почему Аршавина нельзя считать лучшим российским игроком 21-го века 7
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1770190358
Шава однозначно лучший. Дзюбу я бы на пяток мест пониже опустил. Гыгыгы
Ответить
vvv123
1770190933
Шава - это понятно. Шава - самый лучший!
Ответить
Цугундeр
1770191030
Да хрен с ним с покером. Так то самый хитрый и думающий был Андрюша. Гол несчастному Левенцу и " где был Аршавин, когда мы забивали Англии". Вот это- высший класс!)
Ответить
Бумбраш
1770191212
Лободырый опрос среди лободырых
Ответить
Чилим.
1770191526
«Спорт-Экспресс»-(спонсор газпром) подвел итоги голосования в котором участвовали представители других ведущих СМИ и в основном комментаторы «Матч ТВ» и Okko (всё практически газпром). Результату не удивлён.
Ответить
platinum93
1770191664
кто выше Аршавина в претенденты за золотой мяч был в 21-ом веке? он 6-ое взял, при Роналду и Месси в прайме, о чем-то да говорит
Ответить
АлексМак
1770198165
Да, в общем верно всё. Кроме Зюбы, которого нужно значительно ниже первой десятки передвинуть.
Ответить
Ник Уволен1
1770198693
Безоговорочно Андрей Сергеевич лучший. Талант и ум был на поле.
Ответить
Инсаров
1770199354
Посмеялся.... Баженов, Мор, Ильюченко
Ответить
Айболид
1770200566
эк, "гуДалина" выворачиват наизнанку - любо дорого смотреть
Ответить
Главные новости
Радимов ответил Лещуку
20:29
Чалову предрекли провал: «Турецкий чемпионат для наших игроков неприемлем»
20:08
2
Пономарев оскорбил Роналду
19:51
5
Орлов отреагировал на слова президента ФИФА о допуске России
19:19
2
«Ну как?»: Бубнов поражен зарплатой Макарова в «Динамо»
18:49
7
В Португалии прояснили ситуацию с демаршем Роналду в «Аль-Насре»
18:43
1
Гурцкая – о спортивном директоре «Спартака»: «Думаю, он сам не сможет объяснить, каким образом сохраняет должность»
18:35
2
«Зенит» отдал в аренду легионера, купленного за 8 миллионов
18:06
5
Экс-игрока сборной России выгонят из клуба за перелом руки
17:46
4
Ловчев высмеял эстонские клубы, потребовавшие исключить Россию из УЕФА
17:34
16
Все новости
Все новости
«Ростов» и «Рубин» победили в товарищеских матчах
19:45
1
Гурцкая – о спортивном директоре «Спартака»: «Думаю, он сам не сможет объяснить, каким образом сохраняет должность»
18:35
2
«Зенит» отдал в аренду легионера, купленного за 8 миллионов
18:06
4
Бубнов охарактеризовал 22-миллионного новичка «Зенита»
17:56
5
Экс-игрока сборной России выгонят из клуба за перелом руки
17:46
4
Ловчев высмеял эстонские клубы, потребовавшие исключить Россию из УЕФА
17:34
16
Алвес из ЦСКА сравнил цены в России и Бразилии
17:17
2
«Вот так это было»: Гурцкая раскрыл, как принималось решение о переходе Сауся в «Спартак»
16:57
8
28 эстонских клубов потребовали исключить Россию из УЕФА
16:42
24
Бубнов посоветовал Карпину работать в Эстонии: «Вы вообще должны его ненавидеть»
16:26
4
Канчельскис высказался о приглашении Роналду в «Зенит»
15:59
11
«Бешикташ» после неудачи с Монтесом переключил внимание на другого защитника РПЛ
15:47
Ловчев: «Надо попросить Трампа, чтобы он посадил в тюрьму тех, кто будет голосовать против возвращения России»
15:35
22
Реакция Бубнова на слова президента ФИФА о допуске России
15:00
2
Аршавин назвал любимого российского футболиста
14:49
74
Шалимов встал на защиту Станковича
14:39
Бубнов – о Кариоке: «Как будто он дерьма поел»
14:09
13
Лещук отреагировал на издевки от Радимова
13:45
2
82-летний Непомнящий прокомментировал новое назначение
13:35
Тренер «Зенита»: «Трансфер Жерсона не был ошибкой»
13:25
7
Бразилец из «Галатасарая» отказался переходить в «Зенит»
13:11
5
Стало известно, почему «Краснодар» отказался отдать Козлова в аренду
12:48
Итоги медосмотра Дурана для «Зенита»
12:13
5
Карвальо призвал поставить памятник Акинфееву
11:55
1
«Зенит» не будет платить зарплату Дурану
11:39
19
Ливай рассказал, что изменилось в «Спартаке» при Карседо
10:47
3
Подсчитано, сколько «Зенит» заплатит Дурану за полгода
10:33
14
Аршавин отреагировал на признание лучшим игроком России в 21-м веке
10:08
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 